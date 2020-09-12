限聚令｜放寬至四人首周末　旺角人頭湧湧　有市民望早日取消

限聚令昨日（11日）放寬，食肆最多可4人1枱，但入座率仍不可以超過一半，及維持堂食至晚上10時。今日（12日）是限聚令放寬後首周末，記者到旺角街頭視察，只見街上人頭湧湧，食肆大排長龍。有市民趁周末與友人相約外出看電影和為朋友慶生共聚，亦有家長攜同孩子外出放風。 記者：黃穎津

▼旺角街頭▼

▼朗豪坊內▼

市民相約看電影 斥不應設限聚令

今日是限聚令放寬後的首周末，旺角朗豪坊一帶人頭湧湧，食肆更大排長龍。吳先生、李先生與另外兩名友人相約今天一同看電影。吳先生稱，疫情嚴峻時假日多留在家中，「除咗返工都係喺屋企」，現疫情緩和，政府亦逐漸放寬限聚令，其他娛樂場所，如卡啦ok尚未重新開放，故選擇與友人一同看電影。他認為戲院和食肆都有做足防疫措施，不太擔心會因此而「中招」。

而李先生則認為，「由始至終都唔應該有限聚令」，香港人可以自律，限聚令對於疫情控制效果不大，會有更好的方法防控疫情，指政府日前限制市民最多兩人一組外出實屬「擾民」，但他亦認同政府有必要限制餐廳人流，指限制每枱人數合理。

市民與友共聚慶生感開心 憂疫情因限聚令而反覆

亦有市民為朋友慶生而相約共聚。就讀中學的劉小姐今天與7名友人一同慶祝生日，但因應限聚令，她們亦有分開，三三兩兩同行。劉小姐與友人指，因日前疫情嚴峻，「好少成班一齊出嚟」，多數時間都留在家中。她們對限聚令放寬感到「好正」、「終於可以同我啲姊妹一齊行街啦」，但亦有人擔心疫情會因政府限聚令而反覆，指現時每日新增個案有時仍有雙位數，認為疫情應要再「穩陣啲」，才再放寬限聚令。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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市民讚政府防疫有效 望公眾積極參與全民檢測

疫情漸趨緩和，陳太今日也攜同二女外出放風。她對限聚令放寬感到高興，指「小朋友留咗好多個月喺屋企」，認為「大家都開心啲，唔洗有咁多規矩」。被問及會否擔心疫情會因放寬限聚令而反覆，陳太直言不擔心，認為應「隨遇而安」。

陳太又稱欣賞政府第三波疫情的防控措施，指措施有效控制疫情擴散。她亦認為公眾應積極參與全民檢測，「唔係睇下自己有冇中嘅問題，而係比政府跟蹤番啲個案，睇下有咩群組」，故她早在計劃開始第一日便前往檢測。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼57間延長開放的檢疫中心▼

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼