批有人扮專家　張宇人今辯解：明白除戴口罩有風險　非唔尊重專家

疫情緩和下，一直爭取重開的酒吧業界建議，會要求顧客每飲完一啖酒便重新戴上口罩，不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，「經常除除戴戴」口罩比不戴更高危，行政會議成員、飲食界議員張宇人在本月10日公開不點名批評說「大家扮專家」，直斥「呢班醫生無人識計風險。」 張宇人今早（12日）在商台節目《政經星期六》表示，「唔係唔不尊重專家」，稱明白除戴口罩有風險，但不能夠審視單一的風險，每五分鐘飲完一啖除口罩，「畀起我唔戴口罩講嘢風險邊個多? 」他指，如果專家認為除戴口罩的風險較高，「我完全可以唔戴（口罩）噴口水，你咪講」，又稱「最緊要專家講，講風險，知唔知我哋講咩風險。」

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張宇人在節目上又談及如何計算風險評估，稱若客人有萬分之一的機會是隱形患者，反問是否有需要停止所有經濟活動。他指，一間食肆其實一日不足一萬個客人，未必有感染的機會，又直言「出街都有風險。」不過，他指，會促業界自律，做足防疫措施，亦呼籲市民一齊監管業界。

張宇人今早在商台節目《政經星期六》表示，「唔係唔不尊重專家」，稱明白除戴口罩有風險，但認為不能夠審視單一的情況。（資料圖片）

飲食界立法會議員張宇人在本月10日接受港台節目《千禧年代》訪問時認為，食肆放寬4位是好的，但酒吧、卡拉OK及夜總會仍未可重開，逾萬員工需停業，他直斥政府的「張弛有度」策略「『張』就全部停晒」，做法不當。

林鄭「銅芯口罩」脫落過程

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酒吧業界早前同意要求客人進食「一啖」或飲一口酒後戴回口罩，才與朋友傾談，惟衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，口罩表面或沾有病毒，不斷拉低口罩飲酒比不戴口罩更高危。

張宇人前日（10日）在港台節目回應指不覺得會更高風險，自言不會點解批評任何人，但斥「大家唔好扮專家」，反問「吸空氣都有菌啦，唔吸呀？」 他又直斥「呢班醫生無人識計風險」。張竹君昨日（11日）被問到除戴口罩的風險稱，不觸摸口罩是常識。

新冠肺炎｜今增12宗確診 張竹君反駁張宇人：唔觸摸口罩是常識