新冠肺炎｜屯門醫院卧走廊內科病人初步確診　清潔助理列密切接觸

本地第三波新冠肺炎持續，今天（12日）新增13宗確診個案，有9宗屬本地個案。屯門醫院內科一名65歲的女病人初步確診，該名病人有長期病患，當時病房入住率已滿，病人曾在走廊的臨時病床留院。

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因病房病床爆滿 病人留走廊病床

本地第三波新冠肺炎持續，今天新增13宗確診個案，有9宗屬本地個案，另外有10多宗初步確診個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在記者會上表示，屯門醫院內科一名65歲的女病人初步確診，該名病人有長期病患，周三（9日）去屯門醫院內科覆診，醫院建議她留院接受詳細檢查。當時病房入住率已滿，病人曾在走廊的臨時病床留醫，病人有戴口罩。她沒有發燒和上呼吸道病徵，經過醫院篩查留樣本做新冠病毒測試，昨日傍晚結果初步陽性，病人現在隔離病房留醫，情況穩定。

初步有數名在走廊留醫的病人被列為密切接觸者，需要接受隔離觀察。一名洗手間清潔助理當時沒有穿保護衣和面罩，亦被列為密切接觸者。另外有四名職員有身穿合適個人保護裝備，但須接受28天醫學監察。內科門診及病房已經清潔。

9月12日，屯門醫院內科病房一名女病人初步確診。（資料圖片／歐嘉樂攝）

腫瘤科病人房間護士不照顧其他病人

初步確診的病人入住的內科病房內，有獨立房間接收血液腫瘤科病人，獨立房間有獨立門、以及有正氣壓流出，實施嚴謹控制感染措施，專責照顧血液腫瘤科病人的護士不會照顧其他病人，暫時沒有病人和護士被列為密切接觸者。醫管局認為院內傳播風險不高，調查仍在進行。

劉家獻表示，醫院有發出指引提醒員工穿保護衣和配戴面罩，他又說明白大家好忙，會呼籲同事穿戴足夠的防護裝備。