全民檢測｜內地支援隊：檢測百萬樣本是挑戰　每更八小時不吃不拉

全民檢測延長至周五（14日）結束，官方今日（12日）安排中央派港支援檢測的不同人員，分別接受本港和內地傳媒訪問。由暨南大學附屬第一醫院調派來港的醫學檢測主任李珉珉表示，香港要做百多萬樣本，工作強度大，最初每日要工作12小時，加上三重的防護衣下「汗水能夠撈出來」，幸好其後更數縮短到8小時，但人員仍然「不吃不喝不拉」地工作。 訪問前傳媒要提交書面問題，對於假陽性、檢測比例等問題，並無回答。

原本12小時一更 後改為8小時

中央派出逾600多名檢測支援隊成員來港，今日官方安排不同成員，分別接受不同的本港及內地傳媒訪問。

由暨南大學附屬第一醫院調派來港的醫學檢測主任李珉珉表示，來港已經十幾日，對香港的工作感到既辛苦又快樂，因為要檢測百多萬樣本，工作強度比內地大，之前未有經歷，但來港前已做好心理及技術準備，知道港府高層有期望，對工作能夠讓香港早日回復繁榮安定覺得感動。

李珉珉又透露，最初來港每日要工作12小時，在氣膜實驗室要身穿三級防護衣的她不用5分鐘已經全身濕透，12小時工作後，汗水多到就似「從水裏撈出來」，相當辛苦。其後因安排上有改善，工作縮短至8小時一更，但人員仍然要「不吃不喝不拉」。

受「愛國愛港」人士歡迎

被問到香港社會上對全民檢測有不同聲音及批評，李珉珉則指，來港時受到愛國愛港的人士歡迎，加上也有民間組織到酒店向他們送禮物、慰問卡等，雖然非常辛苦、勞累，但感受到大家的熱情及關懷，明白她不是孤身作戰。

不回答假陽性、檢測比例等問題

今次訪問由官方安排，事前傳媒要提交問題，但對於假陽性，以及全民檢測的數量比例等問題，均無回答。