新冠肺炎｜兩侍應確診　碗碟播毒高危　醫生倡市民光顧少人食肆

衞生防護中心今日（12日）公布單日增13宗確診個案，本地感染個案佔9宗，較昨日公布增兩倍，當中5宗源頭不明，初步確診也有逾10宗，恐有反彈之勢。 呼吸系統專科醫生梁子超指，政府逐步放寬措施，以及市民出現抗疫疲勞，「周圍都係人山人海」，或令確診個案反彈。另一名感染及傳染病專科醫生曾祈殷坦言，對於疫情起伏「有啲擔心」。 對於有兩名食肆侍應確診，他們指有將病毒帶回工作地點風險，透過食物傳染病毒的風險並不明確，但要小心病毒經碗碟傳給食客，建議市民到少人、衞生情況較佳的食肆用餐。

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梁子超：一人三周可擴大傳給數百人

呼吸系統專科醫生梁子超指出，確診個案反彈，或因政府逐步放寬措施，以及市民出現抗疫疲勞，「周圍都係人山人海，餐廳門口企滿人等位」；加上公務員及各大公司正準備全面復工，估計疫情反彈的可能性很高。他提醒市民疫情反彈的速度可以很快，假設一名患者在感染後一周可傳染4人，兩周的患者數字便會上升16倍，至80多人；三周更可增至64倍，屆時患者能以數百人計算，絕對不能掉以輕心。

梁子超表示，理解市民希望聚會及到餐廳用膳的心情，但建議減少外出次數，「間中出去一次，選擇無咁多人嘅地方。」梁續稱，未來需觀察數天的確診數字，才能預測疫情的走向。他又鼓勵僱主盡可能延長在家工作安排，以減少制道上的人流。

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太古城中心2樓TREATS內的Minh&Kok，一名員工確診。（太古城中心網頁圖片）

曾祈殷：本地個案無法歸零「有啲擔心」

另一名感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，本地確診個案一直無法歸零，代表疫情仍有起伏，「有啲擔心」。他又稱，今日油尖旺區已滿街是人，認為本港未必有空間進一步放寬限聚及防疫措施。

侍應確診 可經接觸碗碟傳播病毒

今日的本地個案當中，有兩人任職侍應，分別在太古城中心Minh&Kok及屯門黃金泳灘L’atlantis工作。梁子超稱，侍應接觸的客人多，容易感染病毒的同時，仍容易將病毒帶回工作地點；但新冠病毒的主要傳播途徑是呼吸道，透過食物傳染病毒的風險並不明確。

曾祈殷則說，如侍應及食客均有戴口罩，互相傳染的風險理應不高，惟有可能經接觸碗碟等餐具傳播病毒。他建議市民到少人、衞生情況較佳的食肆用餐。

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