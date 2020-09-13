新冠肺炎│張建宗：新一輪防疫抗疫基金　9月下旬交財委會審批

政務司司長張建宗於網誌指，即將推出的新一輪防疫抗疫基金，會聚焦支援一些受到社交距離措施直接影響的行業及人士，政府會在審慎運用公帑的大前提下，制訂適切的措施，並預期9月下旬將撥款申請交立法會財務委員會審批。 至於普及社區檢測計劃(全民檢測)截至昨晚10時，於網上登記參與全民檢測的市民已達134萬，連同即場﹙walk-in﹚檢測接受採樣累計人數已超過166萬；他指，即使放寬社交距離措施，亦要保持防疫的警覺性，即使再次出現「零確診」，也要保持「戒備」，他引述專家指，預計本港在秋冬季很可能會出現第四波疫情。

張建宗指，截至昨晚(12日)10時，於網上登記參與普及社區檢測計劃﹙全民檢測﹚的市民已達134萬，加上不少市民即場﹙walk-in﹚檢測，接受採樣累計人數已超過166萬；而明天(14日)是最後一天，全港18區均設有檢測站，他呼籲尚未參與普及檢測的市民，特別是外籍家庭傭工及學生，把握今明兩天的機會參與，最後衝刺，切斷社區病毒的傳播鏈。

他指，因應疫情持續放緩並漸趨穩定，以及社會整體對進一步恢復社交及經濟活動的需要，政府已於前日﹙9月11日﹚實施第三階段放寬社交距離措施，為期七天至9月17日；政府會因應實際情況，逐步放寬其餘抗疫限制措施。

然而，他提醒市民切勿鬆懈，即使再次出現「零確診」，也要保持「戒備」。他引述專家指，預計本港在秋冬季很可能會出現第四波疫情，市民要有心理準備和病毒共存，直至有效疫苗出現和被廣泛應用。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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新一輪基會聚焦支援受社交距離措施直接影響行業及人士

他指，第三波疫情尚未完結，未來一年本地經濟情況亦未敢樂觀，作為一個負責任及以民為本的政府，要致力維護本港經濟發展和財政穩健，同時要盡力支援本地企業，保障就業，以及紓解民困。

政府早前已透過兩輪防疫抗疫基金推出多項措施，以保就業、顧民生。即將推出的新一輪防疫抗疫基金，會聚焦支援一些受到社交距離措施直接影響的行業及人士。政府會在審慎運用公帑的大前提下，制訂適切的措施，並預期9月下旬將撥款申請交立法會財務委員會審批。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼