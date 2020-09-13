新冠肺炎｜港大學者：疫情初期港人廣泛戴口罩　是世界上最精明的

本港第三波疫情尚未完成。港大公共衞生學院教授高本恩今日（13日）在電台指，在一月底，他們的研究發現，平均每名患者會傳染予2.2人。他又指，早在疫情初期，即使當局曾指佩戴口罩並非必要，但香港人已廣泛佩戴口罩，形容香港人是世界上最精明的人（the people of Hong Kong are some of the most savvy people in the world）。

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平均每個人感染2.2人

高本恩指，在一月底，他們的研究發現，平均每名患者會傳染予2.2人，每周的確診數字更倍增。

他說，對比2003年的沙士，由於幾乎每位患者都會出現嚴重疫病，故患者都能及早入送院及隔離，且他們出現病徵一周後是最具傳染力。相反，在新冠肺炎中，部份患者只得輕徵病徵，甚至無任何徵狀，而患者更可能在發病前早已具傳染性，故令疫情容易在社區出現，並很難阻止傳播。

香港人在疫情下很警惕

高本恩形容，經歷過沙士後，香港人在疫情下很警惕，即使當局曾指佩戴口罩並非必要，但早在疫情初期，香港人已廣泛佩戴口罩。高說，依照他的經驗，香港人是世界上最精明的人，並明白社交距離措施的必要性。（In my experience, the people of Hong Kong are some of the most savvy people in the world. They have a lot of common sense.）

他又說，公共衛生政策應該以科學證據為基礎，他們一直盡力提供證據，以讓政府做出最明智的決定。