新冠肺炎｜港大學者：疫情初期港人廣泛戴口罩　是世界上最精明的

本港第三波疫情尚未完成。港大公共衞生學院教授高本恩今日(13日)在電台指,在一月底,他們的研究發現,平均每名患者會傳染予2.2人。他又指,早在疫情初期,即使當局曾指佩戴口罩並非必要,但香港人已廣泛佩戴口罩,形容香港人是世界上最精明的人(the people of Hong Kong are some of the most savvy people in the world)。

高本恩指,在一月底,他們的研究發現,平均每名患者會傳染予2.2人,每周的確診數字更倍增。

他說,對比2003年的沙士,由於幾乎每位患者都會出現嚴重疫病,故患者都能及早入送院及隔離,且他們出現病徵一周後是最具傳染力。相反,在新冠肺炎中,部份患者只得輕徵病徵,甚至無任何徵狀,而患者更可能在發病前早已具傳染性,故令疫情容易在社區出現,並很難阻止傳播。

香港人在疫情下很警惕

高本恩形容,經歷過沙士後,香港人在疫情下很警惕,即使當局曾指佩戴口罩並非必要,但早在疫情初期,香港人已廣泛佩戴口罩。高說,依照他的經驗,香港人是世界上最精明的人,並明白社交距離措施的必要性。(In my experience, the people of Hong Kong are some of the most savvy people in the world. They have a lot of common sense.)

他又說,公共衛生政策應該以科學證據為基礎,他們一直盡力提供證據,以讓政府做出最明智的決定。