保就業第二期｜暫收到15.7萬宗申請　正與兩大超市溝通如何回饋

政府早前推出第二期「保就業計劃」，由上月31日起接受申請，至今日（13日）截止。創新辦回覆《香港01》查詢指，截止今日下午3時，共收到超過 15.7萬名僱主申請。翻查資料，首期計劃共收到逾16.8萬名僱主申請，目前申請數字較首期少逾萬宗。創新辦表示，正分別與兩間超市如何回饋顧客，及惠贈弱勢社群進行溝通，有進一步資料時，會盡早公布。

「保就業」計劃秘書處回覆查詢時指，計劃第二期由上月31日開始接受申請，至今日下午3時，共收到超過157,000名僱主及約25,000名自僱人士的申請。截至現時接獲的僱主申請當中，大約91%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期。

創新辦：正分別與兩間超市如何回饋進行溝通



政府於推出第二期保就業計劃時，點名提出兩大超級市場集團百佳和惠康，如申請計劃，於9月至11月接受第二期工資補貼期間，需為顧客及非政府機構，提供購物現金券或更多折扣優惠。

創新辦表示，正分別與兩間超市如何回饋顧客，及惠贈弱勢社群進行溝通，有進一步資料時，會盡早公布。《香港01》自政府公布相關措施起，已向兩大超市查詢會否申請計劃及回贈方案，至今尚未有回覆。



除了超市需要推出回贈，第二期計劃亦規定大型物管公司，要向業主或業主立案法團，回饋不少於80%補貼金額。在首期領取逾億元的仲量聯合物業管理有限公司及啟勝管理服務有限公司，回覆《香港01》查詢時，亦表明會申請，強調獲批資助將支付員工薪金，並全面遵照政府相關規定。

截止今日下午3時，共收到超過 15.7萬名僱主申請。（資料圖片）

截止前日收705宗舉報



秘書處又指，截止前日（11日）共收到705宗舉報，當中390宗已完成調查。個案主要涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者，強調接獲有關僱主裁員、減薪或強迫放無薪假的舉報，秘書處及代理人會積極跟進，而創新辦成立的覆檢小組，會檢視每一宗舉報個案的調查報告。



此外，秘書處已將148宗涉及勞資糾紛的投訴轉介勞工處跟進，及分別向海關及入境事務處各轉介了1宗舉報或投訴個案，並向強積金管理局轉介了10宗涉及僱主強積金供款相關的投訴個案，若發現違規行為有牽涉刑事成分，會將個案轉交相關執法部門跟進。

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翻查資料，首期計劃共收到168,799名僱主及259,860自僱人士申請，換此數據比較，第二期計劃僱主申請數字較首期少約1.1萬，下跌約7%。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，政府在第二期加入更多要求，包括兩大超市、物管公司需提供回贈，故少了企業申請屬正常。他指，現時申請數字大致相若，加上有91%僱主再次申請第二期計劃，反映計劃有一定成效，僱主在9月至11月仍會繼續聘用僱員，不會流失職位。