保就業｜國泰港龍不再申請　職工盟曾收消息：主管需交可裁員名單

國泰航空今日（11日）宣布，國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃。而部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。 香港職工會聯盟主席吳敏兒表示，近期已經不斷收到間接消息，港龍、國泰的部門主管被要求上交僱員人數及可被裁員名單。她說，全球的航空業勢要經歷洗牌，減少人手或許難以避免，但希望兩間公司可以與工會商量，在裁員時「諗下設計」，如避免一次性大量裁員，亦要對有年資的被裁職員優厚過勞工法利的補償等。

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吳敏兒：不要一次過大量裁員

吳敏兒指，近幾個月不斷收到間接的消息，指國泰、港龍甚至旗下的地勤、餐飲的主管都被要求上交僱員人數及可被裁員的名單。今日國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請，也是可以預料到的。她指，國際航空運輸協會（IATA）早前亦表示，客運需求預計於2024年才能回復至疫情前水平，航空業勢會面臨洗牌。

她說，希望航空公司在考慮裁員時可以與工會商量，盡量「諗下設計」，尤其呼籲不要一次過大量裁員，避免對勞工市場造成衝擊；另外對於年資較長的職員，提供比勞工法例更優厚的補償，否則難以接受。另外她亦建議，當航空業復甦後，此批被裁員工可以獲得優先聘用。另外她說，航空公司最主要的擔憂是出糧，或也可轉為考慮停薪留職的方式，幫打工仔留住職位。

香港職工會聯盟主席吳敏兒。（余俊亮攝）

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