今年僅開52日　海洋公園續推最多8日無薪假　已申請第二輪保就業

新冠疫情影響下，海洋公園於6月中短暫重開27日後再次暫停開放，2020年已過了三分之二，現時只營運了50多日，海洋公園方面強調，經營上非常有難度，以僅有資源進行改革。 現時仍向職員推「無薪假」計劃的海洋公園，但公園強調現時無裁員計劃，而期間自動流失的員工數量屬正常水平，現時已領取港府首輪「保就業」基金5900萬元，將會申請下一輪的基金。

海洋公園行政總裁陳善瑜（左）坦言，今年至今只營運了52日，對本身財政已是赤字的公園來說，經營有所困難。（海洋公園提供）

新冠肺炎一月底襲港至今仍未「斷尾」，不少公眾設施暫停開放多時，公園行政總裁陳善瑜坦言，今年只營運了52日，對本身財政已是赤字的公園來說，經營有所困難，已作多項節流措施，不必要的活動已撤銷，現時的經營成本，六成為員工支薪。

她提到，港府推出的「保就業」計劃，現時已領取第一輪資助，涉及5900萬元，並已申請第二輪基金。公園關閉多時，現時的資金主要用作動物照顧及員工薪金，當中六成為員工薪金。現時公園仍推出無薪假計劃，以不同情況推4日、6日月8日的無薪假，並以資深員工領無薪假的日數較多。

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根據早前海洋公園方面公布，鑑於經營環境嚴峻，在不影響日常運作包括動物護養、服務及演藝質素和遊客安全的前題下，公園已實施多項謹慎控制成本措施，包括嚴格控制營運成本及酌情開支、節省能源、暫停聘請非緊急及非必要職位、鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休，以及最新實施之取消2020年薪酬調整。