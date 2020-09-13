新冠肺炎｜萬發海鮮菜館疑有確診者違規3人同枱　餐廳：最多2個人

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（13日）公布新增19宗確診個案，當中11宗屬本地個案，其中一宗經過全民檢測「普及社區檢查計劃」確診的52歲男子（#4946），報稱曾與日前確診的患者（#4938）及友人，於9月6日於福華街55號萬發海鮮菜館同枱食飯。 不過，翻查資料當天2人限座令尚未解禁，確診者似有違規之嫌。萬發海鮮菜館的員工堅稱，「當日係無三個人同枱食飯，最多兩個人」，但不清楚為何衞生署公佈時會指患者與友人合共三人吃飯。

今日新增一名確診患者，曾與日前確診的患者（#4938）及友人前往萬發海鮮菜館吃飯。（余俊亮攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（13日）公布新增19宗確診個案，當中11宗屬本地個案，其中一宗經過全民檢測「普及社區檢查計劃」確診的52歲男子（#4946）居屯門山景邨，於本月10日到大埔體育館做檢測後確診，平日於北區派遞。

萬發堅稱：係無三個人同枱食飯

患者曾與日前確診的患者（#4938）及友人於9月6日三人到位於福華街55號萬發海鮮菜館吃飯，惟患者當時沒有提及。



晚市期間，餐廳亦有數枱客人。（余俊亮攝）

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涉事菜館的員工文小姐堅稱，「係無三個人同枱食飯，最多兩個人」。（曾凱欣攝）

當日2人限聚令尚未解禁，涉事菜館的員工文小姐堅稱，「係無三個人同枱食飯，最多兩個人」，但不清楚為何衞生署公佈時會指患者與友人三人吃飯。她又透露，今日收到衞生署通知會派人為員工進行檢測，老闆亦已安排清潔公司於明日到餐廳進行徹底消毒。

晚市其間餐廳亦有數枱客人，被問到限座令剛放寬，但又公布曾有確診個案到訪會影響生意，文小姐認同有憂慮，「好大影響」。

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