新冠肺炎｜增19宗確診　本地個案11宗重上雙位數　創近七日新高

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，今日（13日）新增19宗確診個案，累計4,958宗，當中11宗屬本地個案，是繼本月7日後，本地個案再次達到雙位數。當中8宗與早前個案相關，有3宗經過全民檢測「普及社區檢查計劃」找出，亦有3宗源頭不明個案。 其中，一名41歲印傭透過全民檢測計劃驗出中招，她與僱主住在荔景紀律部隊宿舍，平日在家較多，有時會去美孚新邨街市買菜。

一名41歲印傭透過全民檢測計劃驗出中招，她與僱主住在荔景紀律部隊宿舍。（資料圖片/陳淑霞攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，本港新增19宗個案（#4940至#4958），當中8宗與早前個案相關，其中#4946於10日到大埔體育館做檢測，家住屯門山景邨，任職派遞員，平時於北區派遞，經追問後原來本月6日曾與一名患者（#4938）吃飯，惟患者當時沒有提及。#4958是#4946的家人，於11日去良田體育館做檢測，在初步確診時已被送到屯門醫院隔離。

另有3宗源頭不明，#4942是昨日已公布的屯門醫院初步確診個案，經已證實確診；#4947是一名41歲印傭，與僱主於９月10日在荔景社區會堂參與全民檢測計劃，家住荔景紀律部隊宿舍，平日較多留在家中，有時會去美孚新邨街市買菜，周日休息日多數留家；#4956是未有源頭個案，是名75歲退休男子，家住長沙灣麗翠苑麗柏閣，由於溝通得不太好，難問詳細活動。

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旺角維景酒店再多一確診

另外，旺角維景酒店再多一名確診個案（#4940），與早前確診患者同層，曾因跌倒入院，之後進入檢疫中心。

今日輸入個案有8宗，當中有5宗由印度於11日回港，#4943是一名小童，乘AI310回港，#4949至#4951乘KA734經吉隆坡來港，當中#4950及#4952是家人，#4953、#4954及#4955是早前來港菲律賓外傭，本月10日已送入檢疫中心。

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