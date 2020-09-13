新冠肺炎｜張竹君指疫情未斷尾　全民檢測陰性「無效期」籲勿放鬆

本港今日（13日）新增19宗新型冠狀病毒肺炎個案，當中11宗是本地感染，有3宗經全民檢測找出。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，疫情仍未斷尾，相信仍有一定的隱形患者在社區中。她又提醒市民，即使在全民檢測結果呈陰性，亦只能反映當刻社會的情況，「無乜有效期」，市民應保持社交距離及個人衛生，即使逐步放寬防疫措施亦不能鬆懈。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）認為，疫情仍未斷尾。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會公布，11宗新增本地確診個案當中，有8宗與之前個案有關連，另3宗源頭未明。11宗個案有3宗患者經全民檢測找出。

張竹君認為疫情「未斷尾」，直言檢測結果呈陰性只能反映當刻社會的情況，「無乜有效期」。她指雖然全民檢測找出隱形患者的比率低，但有新增個案顯示社區仍有一定數目的隱形患者，傳播鏈仍存在，若社交活動不斷，可以預期會再有傳播。

她提醒新冠病毒傳染性高，市民需繼續保持社交距離措施及做好個人衛生，亦應戴好口罩。

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密切接觸者追蹤靠患者記憶 促市民拍下到過的地方

衞生防護中心追蹤新增的第4958號患者的接觸者時，患者報稱曾與另一確診者、第4946號病人一同進餐，惟4946號患者未曾通報，至同桌人再有人確診時才揭發，兩人報稱於9月6日到福華街55號一間食肆吃飯。

張竹君承認，個案的密切接觸者追蹤工作需靠病人的記憶，對部份人而言並非易事，「唔記得係正常」，亦有人會略有延遲才通報，故建議市民可善用手機拍攝到過的地方，萬一確診可較易找出紀錄。

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港男抵廈門後確診 張竹君：社區仍有患者 輸出個案是預期之內

福建省衛健委最新公布，今日增一名27歲港人男患者，上周二（8日）從香港乘搭國泰港龍航空KA600航班到廈門，其後於當地確診。

張竹君稱未收到衛建委就該個案的通報，僅從新聞報道得悉事件，會再與內地當局溝通。她續指，本港社區仍有個案未找出，有輸出個案是預期之內。

至於港府早前公布正與11國初步接觸，望建「旅遊氣泡」，被問到是否不合時宜推出，張竹君稱目在仍是商討階段，而建立機制需時，並非即時推出的措施。