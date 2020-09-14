保就業第二期｜收18.5萬份申請　較第一期減逾半　百佳惠康有申請

新冠肺炎疫情對經濟狀況造成重大打擊，政府早前推出「保就業」計劃第二期，由8月31日開始接受申請，至昨晚（9月13日）截止；計劃共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26,386名自僱人士的申請。 政策創新與統籌辦事處形容，「保就業」計劃第二期反應良好，預計首批成功申請人可望在本星期內收到通知。 對比第一期申請截止時公布(6月15日)，政府當時合共收到428,659份申請，包括168,799名僱主及259,860名自僱人士的申請，整體申請數字較第一期下跌56.9%。 至於被要求要回饋顧客的兩大超市百佳及惠康有否申請，政策創新與統籌辦事處表示，已經收到兩集團的網上申請及回饋顧客及惠贈弱勢社群的建議，正審視有關建議，並會盡早公布細節。

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「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，至昨晚（9月13日）截止，共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26,386名自僱人士的申請；政府發言人表示「保就業」計劃第二期的反應良好，接獲的僱主申請數目與第一期成功申請的約150,000名僱主大致相若，扣除第一期未能成功申請約18,600個案。第二期接獲的僱主申請當中，接近143,000名僱主成功申請「保就業」計劃第一期。

首批成功申請人可於本周內收到通知

政策創新與統籌辦事處表示，保就業計劃秘書處和代理人正迅速處理所有收到的申請，在完成審核申請後，將透過電郵及手機短訊通知成功申請人，預計首批成功申請人可望在本星期內收到通知；申請人須登入「保就業」計劃查詢網頁查察申請結果，包括獲批的第二期補貼金額及於2020年9月至11月須承諾的受薪僱員人數；如申請人對申請結果沒有異議，建議申請人在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認接受申請結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。

發言人提醒，若有關僱主同時於第一期及第二期獲批補貼，但於6月或7月未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於2020年月無論當時有否支薪的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，及／或要求有關僱主繳付罰款；有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。

如有關僱主在8月未能完全履行上述兩項承諾，政府將會在發放第二期工資補貼後另行向有關僱主取回應歸還的金額及／或收取罰款。