保就業計劃第二期｜周日截止申請　消息：滙豐銀行續不參與

政府推出第二期「保就業」計劃，周日（13日）截止申請。已獲取第一期達6.8億元工資補貼的國泰航空，日前已表明不會再申請，引發裁員恐慌。 消息透露，無參與第一期計劃的滙豐銀行，今次亦不會申請。至截稿前，滙豐仍未回覆是否會有裁員計劃。 翻查資料，第一期「保就業」計劃中，有43間銀行申領，大部分為海外銀行在港分行。以東亞銀行獲批金額最高，達1.14億元。大眾銀行及大華銀行亦獲批過千萬元。

消息指，滙豐銀行未有計劃參與第二期保就業計劃，記者就事件向滙豐查詢，但一直未獲回覆。

滙豐銀行亦未有參與第一期保就業計劃。

據政府專頁上載獲批工資補貼的僱主名單，截至9月4日最新資料，在第一期「保就業」計劃中，共有43間銀行有申領。其中，以華資銀行東亞銀行獲批金額最高，達1.14億元，承諾聘用人數為4,290人。其次是有中資背景的大眾銀行，獲批近1,434萬元，承諾聘用534人。來自新加坡的大華銀行，亦獲批1098萬元，承諾聘用398人。

承諾聘用過百人的申請銀行，包括瑞士嘉盛銀行、馬來亞銀行，分別獲批近321萬元、366萬元。另有兩間虛擬銀行有申請，包括中國平安（2318）旗下平安壹賬通銀行（PAOB），獲批224.1萬元，涉85名僱員；及本地金融科技公司成立的匯立銀行，獲批近227萬元，涉85名僱員。

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