退休漢不滿水樽遭弄跌　抓7歲自閉童左手壓花槽　認襲擊罰5千元

居於荔景紀律部隊宿舍的退休漢，聲稱7歲男童用玩具槍弄跌其水樽，一時衝動下上前握著男童後頸，更抓著其左手壓他在花槽制服，家傭解釋男童有自閉，要求退休漢放手，他才放開男童，事後男童任職警員的母親報案。退休漢今（14日）承認普通襲擊罪，他被判罰款5000元。

被告葉滿堂（57歲），為退休人士，被控在去年11月21在荔景紀律部隊宿舍平台襲擊7歲男童。

辯方求情指，被告妻子為公務員，他們事後已搬離宿舍，更呈上由警員撰寫的求情信指，被告深受小孩歡迎。裁判官指，被告所用的武力不恰當及不必要，案件有嚴重之處，不過考慮到他有悔意，決定判處罰款。

被告得悉男童患自閉後放手

案情指，事主的母親為一名40歲的女警，家傭事發時帶事主到涉案平台玩耍，被告突然握著事主後頸，及抓著其左手，將他左手壓於他的身後，更壓他在花槽位置。家傭立刻上前解釋男童有自閉，不能表達自己，要求被告放手，被告放開抓著男童後頸的手，但仍抓著他左手。

一時衝動犯案

家傭將過程拍下，及後被告放開男童，家傭立刻把他帶回家，並將事件告知事主母親，事主母親報警。被告事後被捕，並在警誡下指，他近兩星期在花園平台做運動時，會把水樽放在花槽。事發當日他見到男童用玩具槍推跌其水樽，於是上前制止他。被告稱只是一時衝動，不知行為構成襲擊，並感到後悔。

男童驗傷後，發現左邊脛部出現瘀傷，頸部沒有瘀傷及腫脹。

案件編號：WKCC1767/2020