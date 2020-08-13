童黨欺凌│13歲仔拒跟大佬及交$700遭圍毆　8童黨涉勒索襲擊被捕

屯門一名13歲男童上月遭童黨踩頭、圍毆，片段昨日（12日）於網上熱傳，警方調查後拘捕8名男童，涉嫌勒索及襲擊致造成實際身體傷害。警方表示，年初停課時，受害人在屋邨籃球場打波，其間結識被捕男童，對方曾向他勒索700元不果。消息指，童黨曾要求男童「跟大佬」被拒。

屯門警區反三合會行動組第二隊主管羅芷盈表示，八名被捕童黨介乎13至15歲，均為學生，分別就讀五所學校，由於新冠肺炎疫情停課，他們於屋邨附近籃球場打波結識。而13歲受害男童亦於年初打波時，結識當中五人。受害人與其中一名童黨於四月發生金錢糾紛，對方要求他交出700元請食飯，受害人拒絕並中止來往。

及至上月27日凌晨2時45分左右，受害人途經兆康苑麥當勞對開，與八名童黨發生口角，其後遭到襲擊、拳打腳踢數分鐘，他逃脫後到紫田村涼亭休息，惟童黨追至再度施襲，並拍下短片。

消息指，受害人曾向一名童黨透露，打籃球時遭人恥笑，對方向他表示「跟我」，日後不會被恥笑，受害人拒絕遂觸怒對方，再遭勒索700元，否則會「班馬」毆打他，受害人再拒並失聯。及至事發當日，另一名童黨相約受害人到麥當勞外商討和解。受害人應約卻遭伏擊，造成全身多處瘀傷及下背壓傷。

事發當中，受害人在母親陪同下報案。反黑組進行情報分析後，當日便鎖定七名童黨，並一連兩日進行拘捕，涉嫌勒索及襲擊致造成實際身體傷害。及至昨日，警方發現網上兩段相關欺凌片段，再經情報分析及市民舉報，拘捕在逃的第八名童黨。

羅芷盈表示，警方正調查涉案童黨是否有黑社會背景，受害人是首次被童黨欺凌，調查所得今次不是有組織行動。

羅芷盈稱，屯門警區一直關注童黨問題，相信近日因疫情及停課，部分青少年晚上在街流連， 造成童黨聚集的情況。