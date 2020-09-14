快必譚得志被加控一項煽動文字罪　周四將到高院申請保釋

人民力量副主席「快必」譚得志，今年5月24日在銅鑼灣一帶舉行「健康講座」期間，有人高喊口號及派發反國安法及國歌法單張。就此事「快必」原被控舉行或召集未經批准公眾集會、在公眾地方擾亂秩序等三罪，今（14日）在東區法院再被加控一項煽動文字罪，指他在當天發表對香港特別行政區的憎恨、藐視、對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法的煽動文字。控方申請將案件押後至11月17日，以將案件轉介至區域法院審理，獲法庭批准。此案押後期間快必獲准保釋；惟他因另一宗須還押，故繼續交懲教署看管，但譚將於本周四到高院申請保釋。

涉5月在銅鑼灣召集未經批准集會

被告「快必」譚得志，47歲，原面對三條控罪，包括被控舉行或召集未經批准公眾集會、在公眾地方內擾亂秩序的行為，以及拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令罪，指他於本年5月24日，在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界舉行一個未經批准的集會，作出喧嘩或擾擾秩序的行為，意圖破壞社會安寧，並故意忽略督察陸嘉永根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》發出的命令，即解散上述受禁群眾聚集。

被告譚得志就今年5月在銅鑼灣所涉案件，被加控一項煽動文字罪。(資料圖片)

被加控煽動文字罪

控方現加控他一項發表煽動文字罪，指他2020年5月24日在銅鑼灣東角道和記利佐治街交界發表煽動文字，意圖引起對香港特別行政區的憎恨、藐視，或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動文字。

周四就粉嶺案到高院申保釋

保釋方面，錢官批准辯方按原有條件擔保的申請，但因譚涉及另一宗在粉嶺法院處理的煽動文字罪而需要繼續還押。他將於本周四（17日) 到高等法院再次申請保釋。

案件編號：ESCC 954/2020