譚得志被捕｜數十人荔枝角收押所外聲援快必　警封鎖截查票控

人民力量副主席譚得志（快必）周日（9月6日）被捕，並被控以《刑事罪行條例》第10條(1b)發表煽動文字罪，並不得保釋還押荔枝角收押所。今晚數十人前往荔枝角收押所舉行聲援快必行動，部分人高叫「撐快必撑到底」及「五大訴求缺一不可」等口號。 多名警員於現場戒備及攝錄，又警告在場人士參與非法集結及或違反限聚令，其後拉起封鎖線向青山道方向推進。警員接著於青山道近時運中心外再次拉起封鎖線及截查十多人包括身穿記者背心人士，在場的社民連梁國雄及曾健成亦被截查，其後部分人士包括梁國雄被發限聚令告票警員其後再次於青山道推動驅散，截查最少7人。青山道至通州西街一段馬路一度封閉，兩名老婦於截查過後被警員帶上警車。

警方拉起封鎖線截查，包括社民連梁國雄。（陳浩然攝）

兩名老婦被警員截查至近10時許，其後被警員帶上警車帶走。（陳浩然攝）

兩老婦被票控帶上警車

另外兩名老婦及一名女子，被警方截查至晚上10時許，其間老婦曾激動與警員爭論，兩老婦終被帶上警車帶走。被放行的李小姐表示，李指與兩名老婦於警方驅散行動時已在離開途中，其後發現於青山道兩邊路口均被警員封鎖，包括3人在內十多人一同被警截查，過程長達兩小時，當中大部分時間如同「罰企」，起初一名女警僅稱是紀錄資料作調查，但其後警員要求票控3人。

李小姐指警員要求兩名老婦出示身份證及票控，其間較年長的一名老婦起初因指她們沒有超過兩人、沒有違反限聚令而拒絕票控及不肯出示身份證，李小姐指其後該老婦亦同意出示身份證及收告票，惟指因同行另一名老婦有精神問題，老婦希望警員不要票控她。兩人其後被警員指不合作，並帶上警車離開。