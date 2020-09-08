快必譚得志涉發憎恨言論　被指曾叫「光復香港」　官拒保釋

人民力量副主席「快必」譚得志被指於本年3月及7月，在全港不同地方擺街站，並呼叫「光復香港」、「黑警死全家」等口號，意圖引起對政府憎恨，引起香港居民間不滿，及慫使人不守法。他因而被控5項發表煽動文字罪，以及1項在公眾地方擾亂秩序行為罪，案件今（8日）在粉嶺裁判法院提堂。裁判官蘇文隆拒絕讓譚保釋，案件押後至11月17日再訊。

被告譚得志（48歲），報稱電台主持。控罪指，譚在本年3月及7月，於不同地點包括旺角西洋菜街與亞皆老街一帶、黃大仙地鐵站、觀塘地鐵站、藍田啟田商場及牛頭角下村商場外，發表煽動文字，即意圖引起憎恨或藐視香港政府，或激起對並其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛的文字，或慫使他人不守法。

中學集會煽動學生集結

譚另涉在本年初參與大埔區中學集會期間，煽動在場中學生參與數天後將舉行的集結，因而被起訴，該案在本年7月提堂，他當時只被控煽動他人參與未經批准集結。控方當時已表明會外加兩項控罪，控方今首次透露該兩項控罪為發表煽動文字，及在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，3罪今進行合併同案處理。

崇光百貨外用咪口罵警

該案控罪指，他本年‪1月17日於大埔海濱公園露天劇場，煽惑不知名人士參與未經批准遊行集結，及發表煽動文字。他另被控在本年1月19日在銅鑼灣祟光百貨外用咪高峰及帶領人群，用粗口大罵警員。

控方在庭上透露，譚曾發表並涉嫌違法的口號中，亦包括：「721唔見人，831打死人，10月1槍殺人」、「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊」等。

案件編號：FLCC1466、1691/2020、FLS5688、FLS5689/2020