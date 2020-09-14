慢必陳志全私人票控郭偉強案　律政司求押後遭拒　郭否認襲擊罪

工聯會議員郭偉強早前在立法會內務委員會中，涉突然拖行人民力量陳志全。陳志全就事件向郭偉強提出私人檢控，控告他普通襲擊罪案件今（14日）再訊。律政司代表要求押後案件，以便考慮是否介入案件，惟裁判官拒絕。控方聽取郭偉強的答辯，他表示不認罪。案件將於11月9日進行審前覆核。

控罪指，郭偉強於本年5月8日在立法會1號會議廳襲擊陳志全。

律政司稱要謹慎考慮

律政司今派員到庭，並稱需要多6星期時間考慮是否介入案件，而其決定或引發司法覆核，律政司要謹慎考慮。另外，律政司也正就研究涉案的片段，並需要考慮當日整個會議的情況，現階段不能進一步透露其他詳情。再者若法律程序繼續下去或會引致更多訟費，故此希望押後案件。

律政司可隨時介入案件

陳志全的律師反對，並稱律政司在法庭裁決前的任何時段也可介入案件，認為拖延不合理，而且被告數個月後或要準備選舉；代表郭偉強的辯方律師則同意押後，因案件繼續進行的話，他便要開始準備審訊。

官指律政司未能詳述需時理由

裁判官認為，律政司未能詳細交代為何需要更多時間，而律政司可隨時介入案件，其利益不會受損，反之押後或造成延誤，於是拒絕律政司的押後申請。

控方透露審訊會傳召兩名證人，包括陳志全及負責從公開渠道下載涉案影片的律師樓職員，涉案影片包括港台及眾新聞的片段。辯方透露或會傳召辯方證人，亦會有個多小時的片段。

案件編號：ESS12249/2020