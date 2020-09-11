陳志全私人檢控郭偉强｜律政司將案件押後6星期　以考慮是否介入

人民力量陳志全早前向工聯會郭偉强提出私人檢控，指郭在5月在立法會內務委員會中，將其拖行。 陳志全今日(11日)於其facebook 稱，接獲律政司通知，案件將押後6星期，以便律政司考慮是否介入私人檢控。陳志全對此表示反對。

陳志全於其facebook 稱，接獲律政司通知，案件將押後6星期，以便律政司考慮是否介入私人檢控。

陳志全於其facebook 稱，接獲律政司通知，案件將押後6星期，以便律政司考慮是否介入私人檢控。

陳志全稱律政司再無藉口拖延

陳志全表示，反對押後案件，指法庭在6月初發出傳票，至今超過3個月，律政司應有足夠時間考慮。他續指，上次上庭，辯方亦以等候律政司決定及立法會選舉為由，要求押後審訊至9月14日，惟選舉其後被取消，認為再無藉口拖延，希望法庭能如期審理案件。

立法會內務委員會5月一次開會期間，爆發衝突，公民黨郭榮鏗及民建聯李慧琼就主持會議資格爭持，建制議員與保安築起防線，保護李慧琼穩坐主席台，多名民主派議員屢次衝擊防線，期間工聯會郭偉强突然走向人民力量陳志全，用右手將對方扯離主席台方向，陳志全失去平衡，被郭偉强拖行倒地；陳志全其後到醫院驗傷，發現椎間盤突出，隨後向郭偉强提出私人檢控，控告他普通襲擊罪。

郭偉强隨後拍片回應事件，指任何人見到其他人被無理襲擊，「你都會去制止，這個是人性來」，但強調要在安全情況下才可以做，「事實上難道任由人被其他人打，任由其他人被襲擊嗎？」

▼ 郭偉强扯走並拖行陳志全事發經過 ▼