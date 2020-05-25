內會風波｜陳志全指報警兩周無行動　私人票控郭偉強普通襲擊

立法會議員陳志全指稱在本月初立法會內會上，涉遭建制派議員郭偉強拉扯，陳稱已報警兩周，但未見警方有任何行動，故今(25日)到東區法院，以私人傳票方式提出檢控，控告郭偉強普通襲擊。陳志全在庭外稱，根據過往經驗，若是泛民人士施襲，警方一早便已拉人；若是保皇黨施襲，往往會不了了之，故他不再等候警方行動，決定提私人票控，並希望法庭能盡快還他一個公道。

陳志全稱在立法會的內會上，曾遭郭偉強推倒及拉扯。（資料圖片）

陳志全稱，他今次提出的私人票控，是針對立法會議員郭偉強，指郭於今年5月8日在立法會的內會上，將他拉倒在地再拖行。陳稱傳媒對有關行為都應該看得好清楚，又指證據很明顯是「鐵證如山」，並稱近日特首林鄭月娥在其facebook的貼文，提及內會選主席事件時，亦有提到由「拉布」變成了「拉扯」。

保皇黨施襲往往不了了之

陳又稱，他在事件發生後已經報警，但過了兩星期，未見警方有任何行動，並直言以他過往經驗，若施襲者是泛民的議員，一早已經作出拘捕；若施襲者是保皇黨，警方無作任何行動，他指雖有人問他為何不先稍作等待，陳反問說：「請問要等幾耐呢？幾個月？半年？」並稱事件最後往往會變成不了了之。陳稱已將相關片段交予法庭，希望法庭能早日還他一個公道，不要讓港人失望。

陳又稱，他提出今次私人傳票檢控，亦有透過眾籌並籌得逾一百萬元，款項已交律師樓保管，若扣除必要開支並有餘款，會捐到「612基金」。