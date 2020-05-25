內會風波｜陳志全指報警兩周無行動　私人票控郭偉強普通襲擊

撰文：郭顥添
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立法會議員陳志全指稱在本月初立法會內會上，涉遭建制派議員郭偉強拉扯，陳稱已報警兩周，但未見警方有任何行動，故今(25日)到東區法院，以私人傳票方式提出檢控，控告郭偉強普通襲擊。陳志全在庭外稱，根據過往經驗，若是泛民人士施襲，警方一早便已拉人；若是保皇黨施襲，往往會不了了之，故他不再等候警方行動，決定提私人票控，並希望法庭能盡快還他一個公道。
陳志全稱在立法會的內會上，曾遭郭偉強推倒及拉扯。（資料圖片）
陳志全稱，他今次提出的私人票控，是針對立法會議員郭偉強，指郭於今年5月8日在立法會的內會上，將他拉倒在地再拖行。陳稱傳媒對有關行為都應該看得好清楚，又指證據很明顯是「鐵證如山」，並稱近日特首林鄭月娥在其facebook的貼文，提及內會選主席事件時，亦有提到由「拉布」變成了「拉扯」。
保皇黨施襲往往不了了之
陳又稱，他在事件發生後已經報警，但過了兩星期，未見警方有任何行動，並直言以他過往經驗，若施襲者是泛民的議員，一早已經作出拘捕；若施襲者是保皇黨，警方無作任何行動，他指雖有人問他為何不先稍作等待，陳反問說：「請問要等幾耐呢？幾個月？半年？」並稱事件最後往往會變成不了了之。陳稱已將相關片段交予法庭，希望法庭能早日還他一個公道，不要讓港人失望。
陳又稱，他提出今次私人傳票檢控，亦有透過眾籌並籌得逾一百萬元，款項已交律師樓保管，若扣除必要開支並有餘款，會捐到「612基金」。
立法會議員陳志全在東區法院申請私人票控建制派議員郭偉強普通襲擊。（資料圖片）