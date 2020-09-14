新冠肺炎｜張竹君料全民檢測只做一次　社區仍有傳播風險

新冠肺炎疫情未完全受控，衞生署防護中心公布，截至今日（14日），過去24小時新增14宗確診個案，累計增至4972人確診。新增確診者中有6人經全民檢測驗出呈陽性。今日（14日）為全民檢測計劃的最後一天，被問到會否建議政府再次舉行同類計劃，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容計劃不易做，並指現時有其他途徑可檢測，相信只會舉行一次。她強調，現時社會活動仍有傳播風險，提醒大家要注意防疫。

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港府推行的全民自願性檢測今天為最後一天，近日屯門區接連有人確診，被問到全民檢測後政府會否到屯門相關地點派發樣本瓶？張竹君指，早期個案不多時，會派員到個別大廈派發樣本瓶，惟其後個案增加已暫停有關安排，呼籲擔心染疫的市民到門診接受檢測，萬一出現病徵須及早求醫。

屯門都城、深水埗萬發有食客確診 張竹君籲兩店停業大清洗

至於有食客確診的屯門友愛邨都城餐廳及深水埗萬發海鮮菜館需否停業？張竹君指，由於不同人都會到茶餐廳用餐，加上互不相識，不確定都城茶餐廳的傳播途徑是員工，還是食客用餐時傳染，故已派了30多個樣本瓶，暫無人有明顯病徵。她呼籲兩間餐停業進行大清洗，並安排全體員工接受檢測。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼