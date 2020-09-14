新冠肺炎｜醫生指疫情令認知障礙症患者病情惡化　死亡率增2.6倍

新冠疫情肺炎持續肆虐，認知障礙症患者亦深受其害。香港大學名譽臨床教授、老人科專科醫生陳漢威指，認知障礙症患者若確診患病，面臨隔離措施、難以遵守感染控制措施，會導致病情惡化，死亡率增加2.6倍。

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香港大學名譽臨床教授、老人科專科醫生陳漢威指，認知障礙症患者若患上新冠肺炎，當病情惡化死亡率會增加2.6倍。（袁澍攝）

陳漢威說，疫情以來認知障礙症患者長者遇到不少挑戰，在家庭中摩擦會增多，而社區中心關閉、院舍亦謝絕外界探訪，令長者倍感孤單；另一方面，專科門診也建議長者儘量不要前來復診，醫院也在應付疫情調配人手等，這些都令長者患上抑鬱症或焦慮症的風險增加。

應多以電話、網上平台等聯絡醫生 免病情惡化

陳建議，雖然患病長者留在家中，亦需要確保他們依從預防感染措施，且儘量多加陪伴，若出現抑鬱沮喪或認知能力下降，應儘早尋求專業人士協助，必要時可以遠程醫療，或通過電話和網上平台與醫生聯絡，以免病情惡化。

內科專科醫生陳鎮中說，阿茲海默和血管性認知障礙症是認知障礙症的主要成因。（袁澍攝）

內科專科醫生陳鎮中說，阿茲海默和血管性認知障礙症是認知障礙症的主要成因，要診斷早期認知障礙者，醫生需要從多方面做評估，包括行為及精神能力評估、磁力共振掃描及身體檢查。早前本港多使用影像素描方式檢查是否患上認知障礙症，現時已採用三維立體的腦部磁力共振容積定量分析，去計算患者的阿茲海默症病患風險概率及患上腦血小管病的風險。

腦神經專科醫生霍偉明指，早期的認知功能障礙是可以透過認知訓練和改善生活習慣得以逆轉的，若能及早發現長者出現認知衰退的情況做出治療，和有效減低認知障礙正的病發率，延遲入住老人院舍的時間。

中秋、國慶假日將至，不少家庭會聚餐。陳漢明提醒老人家除了請洗手、保持社交距離之外，聚餐時也要小心交換食物共食的風險。他說，第三波疫情之前，香港的院舍都控制的很好，若有第四波疫情，院舍仍然需要做好感染控制，包括讓職員定期做病毒檢測等等。