新冠肺炎｜梁子超：未來兩周為關鍵　人流增憂疫情有反彈風險

第三波新冠肺炎疫情放緩，政府放寬部分措施，呼吸系統專科醫生梁子超今早（14日）於港台節目表示，過去周末多了市民外出，擔心會有反彈風險，認為未來兩周是關鍵時刻，公務員復工，學校亦陸續恢復面授，人流會較多。他表示，尚有約兩周就是中秋節，如市民希望平安過節，應減少不必要外出，以免受感染後，將病毒傳染至家人。 對於全民檢測今日結束，梁子超表示，計劃始終屬輔助工具，不能期望過高，防疫始終依賴社交距離、隔離措施，不過他認為計劃提供數據知悉疫情放緩，亦是良好的演練機會。

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梁子超於港台節目《千禧年代》表示，隨着過去兩周疫情舒緩，部分措施放寬，市民又有抗疫疲勞，周末期間有不少市民外出，擔心疫情有反彈風險，例如昨日本地個案就有11宗，更有3宗源頭不明。他表示，未來兩周是關鍵時刻，公務員復工，學校又陸續恢復面授，人流會較多，如市民現時不減少不必要的外出，疫情容易反彈。他又表示，中秋是團聚日子，如市民希望平安過節，不能掉以輕心，否則受感染後，可能將病毒傳染至家人。

梁子超又稱，現時政府派發的樣本瓶不足，市民又對輕病徵掉以輕心，以致確診情況有滯後，部分人有病徵6日後才確診。他擔心在隔離病人前，病毒已在社區傳播，或令疫情反彈的風險增高。

對於全民檢測的成效，梁子超表示，計劃屬於輔助工具，不能太高期望，但「搵到多個就多個」。他續稱，防疫始終依靠社交距離、隔離措施，不過全民檢測提供數據，有助了解疫情放緩，而且提供良好的演練機會，一旦日後香港出現區域性爆發，政府需要展開篩查時，就可以更加熟練。

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