佔旺女村長畢慧芬涉襲擊保安　女事主稱沒有被擊中面部　也不覺痛

自稱「旺角佔領區女村長」的畢慧芬，去年在瑪嘉烈醫院要求索取適合參與絕食的醫生證明，惟期間涉打了女保安下巴及拒向警員出示身分證，因而被控普通襲擊罪及阻差辦公罪。她否認兩罪今（14日）在西九龍裁判法院受審。惟女事主今供稱沒被打中面部，只是被碰到衣服，亦不覺痛楚。控方一度申請將女事主申請為敵對證人，但遭拒絕。

被告畢慧芬（25歲），被控於2019年7月10日在瑪嘉烈醫院襲擊鄺豔萍，以及阻礙警員袁東信。

男保安稱見事主被打

目擊事發過程的保安梁守業（音譯）指，事發當日被告到醫院，索取適合參與絕食的醫生證明不果，由於被告在醫院擾釀達一小時，女事主以保安員身份到場支援，惟女事主卻遭被告用左手打了下巴一下，梁立即捉著被告，並叫女事主去看醫生。梁稱，警方及後到場，曾叫被告出示身份證，又勸她離開，但被告以粗口回應及不與警方合作。

事主稱只碰到衣服

被襲女保安鄺豔萍供稱，她當時接報前往涉案現場，由於梁著她不要讓被告衝入病房內的護士站，於是她伸手攔截，她沒遭被告打中面部，但被告期間碰到她的衣服，她事後也不覺面部痛楚。控方一度申請鄺為敵對證人，但遭裁判官拒絕。

聆訊明續。

案件編號：WKCC2943/2019