【旺角騷亂】外號「女村長」畢慧芬被指有份掘磚　否認暴動開審

3年前大年初二旺角爆生騷亂，外號「女村長」的畢慧芬涉在期間掘磚及將紙箱掉進火堆，因而控兩項暴動罪。她否認控罪，案件今（4日）於區域法院開審。控方在開案陳詞中透露，畢慧芬在警誡下承認曾幫人掘磚，但否認掟磚，亦承認曾將紙箱掉進火堆。

女被告畢慧芬在區域法院否認兩項暴動罪。（林樂兒攝）

被告畢慧芬（22歲）被控於2016年2月9日分別在西洋菜南街及鼓油街交界，並在鼓油街及彌敦道交界參與暴動。

控方開案陳詞指，2016年2月8日傍晚至2月9日凌晨旺角區發生騷亂及暴動事件，大批群眾猛烈衝擊及攻擊正在執行職責維持公共秩序的警務人員。

控方指片段拍得被告手持磚塊

控方指，被告在2月9日凌晨在西洋菜南街的麥當勞外掘起行人道的磚塊，被告身旁亦有多人掘磚，期間部份人與被告交談，亦有片段拍得被告手持磚塊。同日凌晨3時50分，有100至150戴口罩人士在山東街近西洋菜南街聚集，期間不斷有人向警員掟硬物，包括磚塊，而稍後時間5時12分亦有人於鼓油街近南洋菜南街向警員掟磚頭及雜物。路政署事後維修受損行人路花費13000元。

人群間有一個火堆

控方續指，當日凌晨5時45分至6時，警方在鼓油街與彌敦道交界設立封鎖線，有200人在該處聚集，而在警方封鎖線及人群間有一個火堆，期間有人向警方掟磚，亦有新聞片段拍到被告將物品放進火堆。由於人群持續攻擊，一名警長的左眼眼角、左前臂、右小腿及右膝被磚塊所傷。

被告後來於同年7月7日被捕，她在警誡下承認曾幫人掘磚，但否認曾掟磚，亦承認曾將紙箱掉進火堆。

案件編號：DCCC570/2018