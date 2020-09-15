摩根大通前女高層涉薦主席兒子｜正常招聘GPA至少3.5　推薦不受限

摩根大通（亞太）前董事總經理梁嘉彰，涉明知客戶的兒子大學成績未達標仍推薦聘用案續審，時任初級員工管理部經理供稱，若以正常程序聘請，一般大學成績GPA需達3.5或以上，若從公司的推薦計劃，則無特別要，GPA低至2分亦曾獲聘。她曾處理嘉里物流時任主席兒子洪任毅的申請，認為其履歷不錯，惟GPA只有3.3屬略低，她發給上司的電郵有講，被告曾提及洪想找工作及嘉里物流將在10天內決定聘用哪間銀行協助進行首次公開招股（IPO）。

被告為梁嘉彰（52歲），被控兩項向代理人提供利益罪，指她於2010年1月19日，以及2010年6月28日至2011年10月28日期間，聘請嘉里物流主席洪敬南的兒子洪任毅於摩根大通工作，令嘉里物流進行首次公開招股（IPO）時，在聘用投資銀行或機構上，會對摩根大通予以優待。

被告梁嘉彰被指明知嘉里物流主席的兒子洪任毅時，並提其父公司正準備申請IPO。(資料圖片)

可薦客戶家人當實習生或短工

時任公司初級員工管理部（JRM）經理胡天縱供稱，客戶推薦計劃（Client Referral Program）容許公司內的董事總經理及高級執行董事，推薦重要客戶，或已重覆使用服務客戶的朋友或家人進入摩根大通作為實習生或為期1年的短期員工，計劃目的為與客戶製造良好關係（generate client’s goodwill）。

經一般程序聘請GPA至少達3.5

胡解釋，若經一般聘請程序的話，公司會要求應徵者的GPA至少達3.5分，也會考慮應徵者是否有會計、財務背景、實習經歷等；但客戶推薦計劃對應徵者的GPA沒有明確要求，其GPA可低於3.5分，而公司也會考慮逾期申請，有人GPA只有2點多分亦獲聘。

摩根大通時任初級員工管理部經理胡天縱(粉紅裙)稱，洪任毅履歷不錯，但GPA只得3.3屬略低。(李慧娜攝)

電郵提被告稱洪任毅欲找工作

胡承認，她曾向上司發電郵指，被告告訴她洪任毅欲找工作，他畢業於哈佛大學環境工程系，GPA有3.3分，而嘉里物流在10天內，將會決定聘用哪間銀行以協助進行首次公開招股（IPO），當時一般聘用程序已完結，認為公司要透過客戶推薦計劃聘請洪任毅。胡又指，洪任毅的履歷相當好，只是GPA略低，而工程系一般而言較難獲高GPA，又一度考慮可經一般程序聘用他。

案件編號：DCCC 504/2019