12港人涉潛逃｜上水爆炸品案被告證內地被捕　遭充公保釋金75萬

12名港人涉嫌欲偷渡往台灣時，遭內地海警截獲被捕及拘留，其中一人黃偉然為上水村屋爆炸品案的被告，該爆炸品案今(15日)在粉嶺再提訊，黃缺席聆訊，由於黃於上月因違反保釋條件後已被通緝，裁判官蘇文隆今下令充公其60萬保釋金，及3名人士擔保金合共15萬元，全數合共75萬元。

被告黃偉然（29歲，機械技工），被控一項製造爆炸品罪，指他於今年1月16日在上水吳屋村附近，製造俗稱DNT的強力炸藥。

高院准以60萬保釋

控方稱，被告早前在高等法院申請獲准保釋，條件包括60萬現金保釋，另有3名擔保人合共15萬元，期間不得離港，每晚須守晚9朝9的宵禁令，每天到警署報到，及在住所大門、倉庫及不多於3處地方裝上閉路電視，以讓警方可隨時觀看片段。

控方上月底得悉黃在內地被扣留

惟被告今年8月23日起沒有再到警署報到，違反保釋條件，已被法庭撤銷保釋及發出拘捕令。控方至今年8月28日才得悉被告因涉嫌偷越國境，遭內地扣留。

3名擔保人包括區議員

被告的三名擔保人均有到庭，他們分別是區議員、被告的班主任及一名中學同學，各人對充公保釋金一事沒意見。蘇官下令充公被告60萬元保釋金，以及合共15萬元的人事擔保金，總共75萬元。

案件編號：FLCC261/2020