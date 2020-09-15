新冠肺炎｜預留逾100億元採購疫苗　港府已與疫苗廠商簽保密協議

新冠肺炎疫情未完全受控，食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）於疫情記者會中透露，港府除參與COVAX機制，望採購涵蓋本港35%人口的疫苗量，同時會再購買不同生產商的疫苗，政府已與疫苗研發進入第三期臨床試驗的製造商，簽署保密協議，並預留逾100億元採購疫苗，將盡快向立法會財委會申請撥款。

食物及衞生局局長陳肇始（資料圖片）

特首林鄭月娥率領多名司局長就疫情最新發展召開記者會，包括公布將動用逾100億元以採購新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始，引述世衞的評估稱，預料2021年中之前，全球廣泛使用新冠疫苗的機會較微，故政府以「雙管齊下」方式採購疫苗。

預留100億元買疫苗 將向財委會申撥款

她表示，政府早前已參與世衞有份牽頭的疫苗保障機制COVAX，可獲得的疫苗劑量，足以涵蓋本港約35%人口，該機制預計2021年底前，可將疫苗送往各參與國家或經濟體。

至於其他不足的部分，陳肇始指，當局會按衞生署轄下科學委員會建議，決定採購不同品牌及種類的疫苗，而政府亦已與一些已展開第三期臨床試驗的疫苗製造商，簽署保密協議，故暫未能披露更多細節。政府將盡快向立法會財委會，申請採購疫苗撥款。

60歲以上、長期病患、院舍、醫護等優先接種

陳肇始稱，一旦有疫苗到港，當局會參考科學委員會建議，先為優先群組、較高風險人士接種，例如院舍人員、長期病患者、60歲或以上長者、醫護前線等。她又指，港府有支持兩間本地大學合共4項疫苗研發，開支約2,950萬。

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健康碼技術上已準備好 推出無期

目前全球各地仍因應新冠肺炎而限制出入境，本港與廣東省、澳門的健康碼機制亦遲遲未有啟用時間表。特首林鄭月娥形容，技術上本港已準備好，但推出關鍵是要令其他地方政府放心，認同本港屬低風險。她稱，政府會繼續與其他政府磋商，又指只有經濟活動恢復，各行各業才有望復甦。