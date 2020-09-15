抗疫基金3.0動用240億　45億資助重創行業　本年度財赤破三千億

行政長官林鄭月娥今日（15日）下午3時半公布第三輪防疫抗疫基金、限聚令最新措施，以及總結全民檢測工作。消息指，政府將會公布酒吧、卡拉OK等場所將會重開，兩個主題樂園亦可各自宣布重開時間表，酒吧、食肆堂食時間延長至午夜12時。 林鄭月娥表示，全民檢測昨晚圓滿結束，隨著公共服務今日恢復、中小學下周復課，希望標誌第三波疫情受控，但強調不能掉以輕心。她指，中央支援特區抗疫有三個項目，包括全民檢測，指計劃在香港前所未有，她感謝醫護人員及支援人員，並特別感謝內地核酸檢測隊500多名成員。 公務員事務局局長聶德權表示，14日全民檢測計劃化驗了178萬個樣本，如沒有中央支持設立實驗室及內地檢測人員，香港無條件做到，感謝中央大力支持。 他指計劃合達到政策目的，找到確診個案，亦令市民明白檢測安全方便，並建立了採樣人員網絡。至於實驗室以外開支，包括保安、物流、租用場地、防護裝備、支持人員工資等，估算開支5億3千萬元，由港府負責，未計中央承擔的實驗室開支及檢測人員費用。

陳茂波：「明日大嶼」前期撥款按計劃進行

【17:40】有記者問到，政府會否趁疫情回穩推出健康碼。林鄭月娥表示，健康碼 只是利便港人出行的檢測證明，令出行地方可以豁免港人14天入境檢疫要求，政府技術上已準備好，相信亦有足夠私營化驗所可以提供服務，價錢可以再調低，但推出的關鍵在於政府要做到令澳門、內地或外國對本地疫情風險感放心，願意與香港做相互認可。她表示特區政府會努力爭取，向澳門、中央以至其他外國政府解釋香港疫情情況。

被問到在現時財政狀況下，若然冬季再爆發新一波疫情，當局是否還有能力支援受影響行業。陳茂波指，本年度稅收以至賣地收入都會比預計略低，當局估算2021年財政年度赤字會超過3000億元。他指，政府早前推出防疫抗疫措施，國際評級機構都認為港府採用的力度合適，認為目前的花費是「應使得使」。

陳茂波表示，估計明年香港財政儲備約8000億，相當於政府開支12、13個月，仍屬穩健水平，萬一再出現疫情仍然有能力推出支援措施，但最重要是做好防疫工作，避免疫情再襲。

至於政府會否重新審視原本計劃上馬的大型基建項目，例如「明日大嶼」， 陳茂波指，經濟衰退時政府若然能採取逆周期措施，對支撐經濟非常重要；其次是部份大型項目例如醫院、鐵路、房屋等計劃都對香港長遠發展重要，會努力繼續做。他指「明日大嶼」還在前期研究階段中，開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行；同時政府內部採取謹慎開支策略，政府各部門不論是申請新資源或增加人手都會進入整固期。

林鄭：有人對全民檢測潑冷水 178萬參加感欣慰

【17:05】有記者問到，全民檢測有178萬人參與，即只是總體人口的四分一，5.3億元也是不少的數字，如何評價效益，以及中央在計劃中付出的金額為何。林鄭回應指，是次計劃為香港防疫工作很多裨益，而且是自願性，加上由一開始到今日都有人向計劃潑冷水，甚至揚言杯葛，在這種情況下，有178萬人投以信心一票，也算是反應正面，值得表揚和欣慰。

她又指，很難直接以金額和確診人數計算效益，反問：「唔通要搵到成千上萬（確診者）先叫成功？」林鄭表示，最終數字顯示現時疫情沒有一般人想像中的嚴峻，也讓政府有所參考，下一步防疫工作可以作一定調整。此外，與其他地區談通關，現時也有足夠的依據，因此整體效益是遠多於幾億元。

有關中央的開支，據初期協定的分攤方式，實驗室內檢測樣本的工作就由中央付費，實驗室外的行政安排、採樣就由港府負責。林鄭指，中央的開支由中央公布會比較適當，而相信現時計劃仍有些後續工作未完成，所以今日也很難完全掌握總開支。

疫苗優先群組包括警察？ 陳肇始：有數量再評估

【1653】有記者提問，政府為何未有放寬4人限聚令，陳肇始強調放寬是分階段及有條件，雖然有放寬處所，但人數及其他控制措施等方面都有限制。

至於疫苗優先群組中的政府相關前線人員是否包括警員？陳肇始未有正面回應，會在得知疫苗數量後會再作評估。被問到會否開放泳池，陳肇始表示，政府決定開放不戴口罩的處所會特別小心。

對於政府能否有其他措施呼籲店主減租，政務司司長張建宗表示，過去一段日子特首花不少時間作出呼籲，又會見地產商會，部份業主有正面回應，但有很多業主未有減租，他借此機會呼籲大眾同心抗疫，政府會帶頭繼續在房協、房委、科技園、數碼港等地提供租金寬免。

至於火眼實驗室工作完結後，香港本地每日檢測量為何。陳肇始指，現時已有不少私營化驗所加入檢測工作，下階段政府會持續對特定群組檢測，另外會加強在普通科門派樣本瓶的服務。檢測量方面，現時公私營每日可提供的檢測量，都是數以萬計。

林鄭月娥率領司局長見記者。（李澤彤攝）

本地再次零確診 林鄭：市民共同努力成果

【16:44】有記者問林鄭，今日本地個案零確診，如何評價自己在第3波疫情的表現，放寬社交距離限制是否怕會重蹈覆轍。林鄭回應指，政府一直沉著應戰，能做好點就做好點，減少傳播風險。現時疫情看似有所受控，這是所有市民共同努力的成果。社交距離措施上，當然不是一下子放寬，今次已是第4階段的放寬，政府一直總結經驗，適時收放，希望做得更加精準，暫時未知第5階段放寬是在何時。

至於放寬後是否怕再有疫情爆發，林鄭指確實有此可能，這情況不止在香港，全世界都有，尤其一些西歐國家，放寬限制後不久疫情就再次爆發。她指，在未出現有效疫苗前，這恐怕會是全球的「新常態」，最重要是市民合作，緊守防疫措施，避免人群聚集。

林鄭又指，他日如有地區群組爆發，不排除會作一些強制性的檢測工作。

聶德權：全民檢測平均每人300元

至於為何認為檢測計劃達到目的，聶德權指計劃本身不是強制性，不可能定下一個目標人數，但由一開始時很多人估計有幾十萬參與已很多，到現時市民普遍接受計劃，反應正面踴躍，相信已達到政策目的，即檢視社區感染情況、找隱形患者、市民得到檢測機會，為下一步提供參考經驗。

整體效益上，由港府負擔的部分來說，對每位參與檢測人士的開支，平均每人只是300元。聶又指，如可消除疫情，社會付出的成本，包括企業、經濟、公帑支出方面都會減少。因此評估成效時，需要作多角度、通盤的考慮。

聶德權。（李澤彤攝）

駿洋邨第一至第三座明年初入伙

【16:30】林鄭月娥補充指，今次疫情仲有兩大群組影響較大，首先是駿洋邨準住户，政府可提早交還駿洋邨第一至第三座共1500個單位，於2021年1月可全部入伙。衛生署在10月中會把駿洋邨交房委會更新，更換器具，政府亦會為準住戶再提供津貼。

林鄭說，除了亞洲博覽館外，鯉魚門渡假村會繼續用作檢疫措施，亦有酒店東主願意借出整座酒店用作檢疫中心。

第二大群組是居住在廣東的醫管局長期病人，他們因為口岸控制關係未能到香港求診，政府估計有18000至38000人受影響，她建議委托香港大學深圳醫院提供跟進診症，有關委托要收費，政府會在財委會文件交代。

林鄭表示，隨著竹篙灣檢疫中心於年底落成，可固定供應4100個營舍，醫管局隔離病床亦大幅上升，社區隔離設施及檢測能力已有所提升。在口罩方面，現時每月產量已達1億個，希望可令大家安心。

酒吧9月18日可重開。（羅君豪攝）

財赤破3千億 財政儲備降至約8千億元

財政司司長陳茂波表示，政府將提供租金寬免收費豁免和進一步差餉寬減，總值約50億元，包括延長政府物業及短期租約等合資格租戶75%租金寬免或100%租金寬免六個月，以及豁免27類政府收費一年措施，並豁免額外7類政府收費一年，就非住宅用途水費及排污費的75%減免措施延長四個月。

另外，2020至21年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限由每季1500元增至5000元。政府亦已要求房委會、房協、機管局、科學園和數碼港向非住宅用戶提供租金寬免，所涉金額約10億元。

政府會優化在中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由6個月提高至12個月僱員薪金及租金總和，或500萬元，以較低者為準。

陳茂波表示，政府會向財委會申請向防疫抗疫基金注資54億元，並向財委會申請追加撥款約117億元，以作採購預防疫苗及進一步支援醫管局應對冬季服務高峰期或下一波疫情用途。政府亦會提交所需附屬法例及作出相關行政安排。

陳茂波表示，計及兩輪防疫抗疫基金措施，今年預算案的各項措施，以及防疫抗疫基金新一輪措施，涉及金額合計超過3000億元，相等於GDP約10至11%，預計可為GDP提供高於5%的支持作用。計及今日公布的新措施， 2020至21年度的綜合赤字增加至超過3000億元，財政儲備則降至約8000多億元，相等於約12至13個月政府開支，接近2003年SARS後的水平。

▼兩個主題樂園周五重開▼

+ 4 + 4 + 4

抗疫基金動用240億 支援20多個行業、寬免政府物業租金

政府公布第三輪抗疫基金動用240億，包括130億元採購疫苗、支援醫管局應對冬季流感高峰期及下一波疫情、使用酒店為指定檢疫設施及營運竹篙灣新檢疫中心、為安老院及殘疾人士院舍設立檢疫中心、對食環署轄下公眾街市推廣飛接觸式付款的資助計劃。

45億元資助重點受影響行業，包括飲食業，旅遊業，航空及運輸業，體育界，藝術文化界，舉辦流行音樂會的演出業公司，會社，電影院，教育界包括幼稚園、私立中小學、補習學校、學校及專上院校餐飲服務提供者、學校興趣班及校巴服務，幼兒中心，津則機構興趣班，美容院，按摩院，遊戲機中心，浴室，健康中心，遊樂場所，公眾娛樂場所，派對房間，夜總會，酒吧酒館，卡拉OK場所以及麻將天九耍樂處所。

此外，45億元還包括綜緩計劃的援助人士特別計劃，延長6個月，至2021年5月31日。

正採購疫苗 安老院舍員工、醫護優先

【16:04】世衞評估疫苗在2021年中廣泛採用的機會較微，政府會採取兩大措施，包括向全球採購合作採購35%人口用量的疫苗，並聯絡各地廠商預先訂購，會簽訂保密協議，冀盡快向立法會財委會申請撥款。疫苗將提供優先群組，包括安老院舍員工、長期病患者、醫護人員等。

本地疫苗方面，政府已撥款2,950萬元支援兩間大學研發本地疫苗。

+ 6 + 6 + 6

聶德權：全民檢測港府開支5.3億元

公務員事務局局長聶德權指，全民檢測開支方面，由特區政府負責的部分，包括招募醫護、支援、保安、物流、網上登記等的工作人員；租用中心、提供裝備、定時清潔等硬件服務。累計開支一共5.3億元，其中3.7億元，即七成左右，是支付予醫護人員、檢測中心工作人員的酬金。

放寬堂食至晚上12小時 重開多類場所

【15:52】食物及衛生局局長陳肇始表示，普及計劃已進行178.3萬個檢測，當中32個陽性，有5個與一般檢測重疊，另有87個緊密接觸者之中5人確診確診，直接及間接識別42個個案。她指，普及計劃成功找出隱形患者並截斷傳播鏈，提供較有系統的數據，會進一步分析人口特徵，幫助政府安排下一步工作。

陳肇始表示，最新放寬社交距離措施包括延長餐飲處所營業時間至午夜，開放酒吧、酒館、卡拉OK、樂園等場所營業，但重申要嚴格執行防疫措施，本周五（9月18日），維期7日。

【15:50】林鄭月娥表示，大規模普及社區檢測計劃昨日完滿結束，而今日公共服務已回復正常。此外，今日是自7月第三波疫情爆發以來，本地首次0確診，希望這是標誌第3波疫情已受控，讓市民回復正常生活，但強調不可掉以輕心，市民要緊守防疫措施，政府會嚴陣以待。她希望，可為航空、酒店、旅遊等受重創行業，盡快爭取適當有序通關。

她再次感謝中央的支援工作，其一是檢測計劃，因為如此大規模的檢測，在香港前所未有，感謝170多萬參與檢測的市民，以及數千醫護、現任及退休公務員的協助。林鄭重申，是次國家衞健委派出內地核酸檢測支援隊共579人，工作得到中央領導人高度重視。

此外，亞博館的臨時兩層醫院也得到中央協調支援；至於社區治療設施，大部分前期設計工作已完成，深圳市政府獲中央認可提供援助，質量符合香港標準。由發展局局長牽頭的工作小組，籌備工作已進入最後階段，設施很快就可動工。

+ 3 + 3 + 3

首輪基金300億元 第二輪加碼至1375億

政府在疫情爆發之初推出第一輪300億元防疫抗疫基金，2月21日在立法會財委會通過，當中最大宗為47億元加強支援醫管局抗疫工作，其次為33.48億元補貼運輸業界，另有支援本地口罩生產等。

到了4月18日，財委會再通過第二輪1,375億元防疫抗疫基金措施，包括811.5億元「保就業」計劃，另有60億元予政府各部門創造職位，而遙距營商計劃亦有撥款15億元。該次措施再向客運業界補貼35.16億元，餐飲處所社交距離計劃撥款95.2億元，而紓緩建造業措施亦有61.95億元撥款。