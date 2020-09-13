新冠肺炎｜許樹昌料2021年第二季獲疫苗　最快同年底約七成人接種

全球新冠肺炎疫情持續，各國正埋首研製疫苗對抗病毒，港府早前宣布加入全球獲取機制（COVAX機制），預訂本港約35%人口的疫苗。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，估計部分疫苗廠於年完成第三階段研究後便投入生產，本港明年4至6月可以取得疫苗，相信至2021年底至2022年初會有六至七成人接種疫苗。

（資料圖片）

由牛津大學和阿斯利康製藥公司研發的疫苗，早前有一名英國志願者疑似出現嚴重不良反應。許樹昌今(13日)接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時指出，全球疫苗免疫聯盟下還有其他不同藥廠，認為事件不會影響港府在COVAX機制下採購約35%人口的疫苗，他又表示，餘下約65%會由衞生署轄下的科學委員會全球預訂，由於現時有三種不同科技製造的疫苗，「未知邊隻跑出，所以要訂晒三隻不同疫苗」。

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優先向高風險人士注射

許續指，初期會優先向長者、長期病患者、醫護人員及前線人員接種疫苗，至於小童則要視乎疫苗能否完全防止感染，才適合注射。許指出，不少藥廠將於今年年尾完成第三期研究，若符合安全標準便會投入生產，估計本港會於2021年第二季，大約4至6月可以取得疫苗，相信2021年年底至2022年年初會有六、七成市民接種。

外界有傳曾參與全民檢測「普及社區檢測」的市民才優先接種疫苗，許強調這並非科學決定，討論展開檢測時並沒考慮這個因素，重申專家小組只負責在採購上提供建議，被問到日後全民打針費用由誰負責，許稱：「邊個找數無傾過，我估係政府。」

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指三波疫情均外來輸入 未來要把關

港府推展的全民檢測明日（14日）結束，今日有逾160萬人參與，暫時找出約20多宗陽性個案，許樹昌認為不算少數目，如果沒有全民檢測，患者可能會在社區傳播，有可能要到下一個爆發才會找出。

許又表示，如沒有內地支援，本港沒有能力進行全民檢測，但由於全民檢測是大型爆發才考慮使用，「如果有第四波、第五波，意料不到，可能要內地幫手」，認為本港沒需要撥資源訓練，反而未來要加強把關，他指過去三波疫情都是輸入性為主，分別來自武漢、歐美及海員和機組人員，如有需要便要加強入境人士檢疫措施，「要好好把關，小心入境旅客，唔好帶病毒入來」。

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