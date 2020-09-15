逃犯條例｜一名疑在高雄被扣留被告未出庭應訊　官發出拘捕令

日前有台灣傳媒引述消息稱，5名涉反修例示威者偷渡至台灣，但在高雄被陸委會扣留，有報道指其中一名偷渡者為涉去年8.24觀塘遊行的被告吳仲謙，有關案件今（15日）於區域法院提堂。被控暴動、無牌管有無線電器具及管有攻擊性武器的吳，未有到庭應訊，法庭向他發出拘捕令，辯方透露最後一次與他聯絡為7月17日。

三名被告為吳仲謙（ 24歲 ）、謝灼華（ 23歲 ）及文員周健豪（ 26歲 ）。他們共被控暴動罪。控罪指，他們在去年8月24日，於九龍灣牛頭角警署附近參與暴動。吳另被控無牌管有無線電器具罪及管有攻擊性武器罪，有關控罪指他管有無線收發器、行山杖、鉗及士巴拿。謝則另被控襲警罪，指他襲擊總督察11827。

律師曾於7月17日聯絡吳

除了吳外，本案另外兩名被告均有到庭出席聆訊。代表吳的律師透露，二人最後一次見面為7月16日，即本案上次聆訊的日子，二人在7月17日曾通電話，律師在8月28日便發現聯絡不上他，9月9日亦已向法援匯報此事，於是申請停止代表吳。法庭遂正式向吳發拘捕令，但其保釋金容後再處理。

同案另外兩名被告仍獲保釋，案件押後至10月13日再訊。

案件編號：DCCC 205/2020