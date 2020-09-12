承認協助示威者潛逃台灣　台記者鐘聖雄：5港人被扣在陸委會手上

廣東省海警早前截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12多名「涉嫌非法越境人員」，其後證實為港人。另據台媒《中國時報》報道，港區國安法實施後，7月有5名香港示威者乘船欲偷渡到台灣，因中途燃油耗盡，漂流到台灣管轄的東沙群島，他們被海巡署查獲，目前被安置在高雄。 台灣記者鐘聖雄今日（12日）在Facebook發帖，承認曾協助上述5名香港示威者，在今年7月18日由香港出發經東沙抵台。他稱5名港人目前還被扣在陸委會手上，又指「民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者」，呼籲港人「另尋它路」。

據悉，台灣記者鐘聖雄現供職於《聯合報》，是聯合報系願景工程記者。他長期關注人權、環境、社會百態，並持續關注香港反修例運動。鐘聖雄今日在Fb發文稱，「今年7/18由香港出發經東沙抵台的五名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上；打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。」

鐘聖雄透露，從這群「逃難者」抵台後，除了極少數的陸委會、海巡署人員外，就再也沒人知道他們是否安好，過得如何，有沒有什麼想說的話。「與其說他們在台灣得到了庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。」

鐘聖雄表示，陸委會在被媒體詢問此事時，雖然沒有承認，但也沒有否認過。他之所以現在證實此事，是因為他就是將港人帶來台灣的主要協助者。如今事態的發展與當初想像不同，鐘聖雄稱自己難辭其咎，也對他們非常過意不去，所以將此事公開，讓能幫上他們的人得以及早出手。

鐘聖雄還說，他想向香港的勇武抗爭者們說，「如果可能的話，不要再來台灣了。」一來是，此途多險，他和朋友討論過，水路已完全行不通。「且不論中國情報人員在上半年大量進駐香港，六月起香港水域也增加了大量巡邏人力，朋友甚至說，許多地點新增了空拍機，防不勝防，通行難度比起前兩個月不是一個等級。」

至於第二點，鐘聖雄認為民進黨「真的不如大家想像得挺香港抗爭者」。他強調自己不是要批評民進黨打嘴砲消費香港什麼事也沒幹，「他們確實做了點什麼，但他們希望我們這些知情的人全部閉嘴不要講；我們不講，就沒人知道他們做得有多麼少，反對救香港的人，又有多麼多。」

鐘聖雄說，某些叫他們要「絕對保密」的人，其實也沒在保密。「他們圖的，是香港人閉嘴，人權團體與律師閉嘴，像我這樣的中間人閉嘴，唯獨他們能有話語權。」

鐘聖雄表示，「眾多無名無姓沒頭沒臉的香港手足們，台灣真的幫不了，也不是那麼想幫你們，你們值得更好的，請另尋它路吧。」他最後還說，「除非你能確保安全，否則別與我聯絡。」