監警會｜高級警司指721「勢均力敵」　梁定邦︰信法庭有公正判決

7.21元朗事件發生逾年，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱上月形容事件是雙方對峙，「勢均力敵、旗鼓相當」，同時改稱警方18分鐘到場而非39分鐘，與監警會報告說法有出入。 監警會主席梁定邦今日（15日）回應指，事件至現階段，他相信法律制度「最後會是公平」，認為「勢均力敵」等說法，隨案件去到法庭自有處理，強調「我信與唔信，係絕對無意思」。

就陳天柱的版本與監警會的反修例專題審視報告有出入，有無需要再作跟進，以及7.21有受害人被捕，與「公義」的距離。梁定邦指，「同公義有幾多距離呢？一條繩有幾長呢，每一個人度都唔同，呢個問題太大，我真係講唔到。」他重申，相信7.21事件最後會在法庭解決，「如果你唔信法庭，乜嘢都無得信。」他指事件至現階段，「應用最公正制度做一個解決。」目前要等候法院判決，他不會評論。

至於會否因警方說法不同，令監警會報告「打折扣」，梁定邦不同意，指報告意義在於向警方提出改善建議及協助審視投訴個案。他舉例，收到涉及元朗7.21事件的大部份投訴，都是關於「999」制度，監警會已提出相關建議。

惟監警會報告曾被特首評價為「香港的真相」，而警方一度有新說法，監警會秘書長俞官興表示，報告鋪陳了事實，包括報案室何時收到報案、何時派軍裝人員及快速應變隊等，「事實已經擺咗喺度，但唔同人有唔同睇法。」他指，警務處處長鄧炳強之後亦已作澄清，警方到場時間應由收到報案起計。至於是否「勢均力敵」，俞官興指報告無這個形容，只是描述人數。