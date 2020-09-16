周梓樂死因定於11月16日聆訊　首引用虛擬實境系統解釋停車場情況

科大學生周梓樂在去年11月的將軍澳警民衝突中，被發現倒臥將軍澳尚德停車場平台，4日後不治，事件引起全城關注。死因庭今早（16日）以非公開形式作研訊前檢討，周的父母列席聆訊。據了解，死因庭將於11月16日展開研訊，預計需時5星期，暫定有60多名證人，並會設陪審團，及計劃首次引入虛擬實境系統作研訊。另外，警務處獲准派員旁聽。

是日研訊前檢討由死因裁判官高偉雄處理，周梓樂父母由大律師鄭淑儀作為代表，大律師葉志康作外聘研訊主任，而警務處亦獲准列席。死因庭開庭半小時左右便完成研訊前檢討，據了解，周的父母同意展開研訊。

周梓樂的父母亦有出席閉門的聆訊。(林樂兒攝)

研訊5星期傳召60名證人

為期5星期的研訊暫定傳召60多名證人，包括在場的警員、消防員、義務急救員及市民，周梓樂的診治醫生與法醫亦會作供，研訊主任另外會傳召骨科及鑑證科人員以專家身份評估事件經過及傷勢。

以虛擬實境系統解釋停車場情況

此外，庭上將播出停車場的閉路電視錄影，而法庭計劃引入虛擬實境系統，模擬停車場的實際環境，讓陪審團更立體地了解情況，並省去實地考察的時間。

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警方呼籲市民提供資料

東九龍重案組第三隊總督察莫子威在散庭後，呼籲有新證供的市民，尤其是有相關錄影的車主，盡快致電27266284聯絡警方，或致電34672230聯絡死因庭調查人員。他透露20名警員將會作供，其中大部分是到場執勤的警員。

根據《死因裁判官條例》第11（2）條，研訊前檢討不得在公開法庭進行。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)