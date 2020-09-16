華大基因涉侵權案｜華大承諾測序服務作限制　禁制令案明年2月審

有份負責全民自願檢測計劃的華大基因，其多間相關公司早前遭一間跨國生物科技公司入稟，指其多個基因測序試劑套裝侵犯其專利。案件今(16日)在高等法院處理時，華大承諾就提供試劑套裝和測序服務作出限制，直至另有法庭命令。案件則押後至明年2月24日，才處理臨時禁制令。

原告Illumina Cambridge Limited，六名被告：深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Limited、華大基因香港研發中心有限公司、華大基因科技服務有限公司和華大基因健康科技（香港）有限公司。

涉案試劑與新冠病毒檢測無關

首4名被告負責基因測序試劑套裝的銷售，第五和第六被告則提供基因測序的服務。而涉案的試劑，與新型冠狀病毒核酸檢測試劑無關。

可向現有客戶繼續提供有限服務

案件今處理時，原告和被告就部份範疇達成共識，包括就相關測序儀器和試劑，被告可提供予本地客戶，但僅限提供補充和替換。

被告可向現有客戶繼續提供服務，但提供的相闗基因測序服務時，需維持特定的數量。

原告亦要求提供客戶資料

此外，原告亦要求被告提供相關客戶資料，法官今未有處理這項議題。原告又要求，把本訴訟告知相關客戶，惟法官指，涉及的市場不大，客戶應會得知本案，最終亦未有處理。

案件編號：HCIP47/2020