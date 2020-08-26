全民檢測｜華大基因供瑞典試劑現3700假陽性　當地衛生部通報世衛

本港全民檢測其中一間供應商華大基因，早前供應到瑞典的病毒試劑有「缺陷」使當地至少3,700人出現假陽性，當地公共衛生部門要求供應商必須對試劑進行調整，並就事件通報瑞典醫療產品管理局、歐盟以及世界衛生組織（WHO）等。該款病毒試劑已經去到全球180個國家或地區使用。 《香港01》已向華大基因查詢，暫未有回覆。

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路透社、《紐約時報》等多間外媒報道，瑞典公共衛生署（The Public Health Agency of Sweden, Folkhälsomyndigheten）25日公布，因一批在中國生產，來自華大基因的新冠肺炎核酸檢驗試劑有缺陷，導致約3,700名使用該試劑的人士出現假陽性，誤變確診患者。

華大基因網頁介紹，涉事試劑可以在三小時內有結果。

圖為涉事的華大基因病毒試劑，已經供應至全球180個國家或地區使用。（華大基因圖片）

無法區分出極少量的病毒和陰性

瑞典公共衛生署指出，試劑在今年3月至8月分發給民眾在家使用，但試劑卻無法區分出極少量的病毒和陰性結果。當局發現事件後，聯絡相關的市民，並調整數據，現時瑞典約有8.6萬宗新冠肺炎的確診個案，死亡個案為5,814宗。

不過，當局則未有透露，全國共使用了多少個華大基因提供的試劑。署方要已將華大基因要改善及調整試劑，並就今次事件通報瑞典醫療產品局、歐盟，及世衞。

據華大基因介紹，涉事的試劑獲中國、歐洲、美國、日本、澳洲、加拿大等國家使用，也列入世衞緊急使用的採購名單，目前已經向全球180多個國家和地區分發。《香港01》就事件向華大基因查詢，暫未獲回覆。