大眾執笠　誠品逆市開店　彭志銘指成功之道：非全賣書又分租店舖

新冠肺炎疫情下，各行各業均受影響，大眾書局全線結業，不少樓上書店也受打擊。不過香港誠品書店卻逆市擴充，新分店落戶在大角咀奧海城。店員表示，新店主打閱讀，題材亦較多香港本土特色。另外，因應疫情店員表示分店不會舉辦活動，座位安排上亦會較分散。新分店明天﹙17日﹚起正式試營運，9月23日正式開幕。 次文化堂社長彭志銘認為，誠品向來是「賣一種文化形象」，書店內一半以上的面積都非賣書，更多是以生意角度處理，並以「二房東」、「劏房」方式將自己的舖頭分租給其他商戶，才得站得穩，他相信開店可能是1、2年前的決定，現時撞到疫情「可能都幾辛苦。」

新分店面積約6,000呎，為全港第4間誠品正式分店，坐落於大角咀奧海城第三期。誠品表示，大角咀見證新舊香港，新店開幕的主題書單推薦，亦為關注香港本土特色文化，以及閱讀經典，全店總藏書量逾4萬冊。

該店店員表示，新店主要專注於書本閱讀，相較其他分店，較少其他產品。 （梁鵬威攝）

該店店員表示，新店主要專注於書本閱讀，相較其他分店，較少其他產品，不過特設大比例重點書推薦平台。另外，因應新冠肺炎疫情，該店亦不如其他店般舉辦活動，店內座位亦會較分散。

店員表示，新店座位較寬闊疏落。（梁鵬威攝）

誠品賣文化形象吸客 冀帶動香港閱讀風潮

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘說，誠品一直以來是「賣一種文化形象」，吸引市民消費，同時書店內一半以上的面積都非賣書。據他了解，誠品一路以來未必以文化推廣角度處理經營，更多是以生意角度處理，比如揀選租金較為便宜的地方開書店，並以「二房東」、「劏房」方式將自己的舖頭分租給其他商戶，賺取盈利。對於誠品逆市開分店，他指自己也有些不理解，加上沒有高調宣傳，相信開店可能是1、2年前的決定，只不過現時撞到疫情，「可能都幾辛苦。」

彭又指，書展雖然未有舉行，但是7月時有一大批新書上市，令到本港不少二樓書店生意有起色，增加起碼一至二成，而誠品大多售賣台灣出版的書籍，對本地書商生意影響應該不大，「希望誠品可以繼續推動香港的讀書風潮。」