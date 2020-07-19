《港區國安法》本月初實行，康文署圖書館於法例實施幾日後，隨即覆檢至少9本政治書籍，包括陳雲《香港城邦論》、黃之鋒及陳淑莊的著作。有旺角獨立書店的負責人表示，相關的覆檢書籍已停止再出版一段時間，早已絕跡各大書店，不過他又表示，暫時未因擔心觸犯國安法，而考慮減少出售政治及社運書籍。

康文署早前承認，為確保圖書館藏遵守《港區國安法》，須重新檢視部分書籍有否違犯規定，覆檢的書單包括陳雲著作《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》、《香港遺民論》和《身土不二》，以及前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是英雄》和《我不是細路：十八前後》；還有立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。

記者到訪旺角一帶的獨立書店視察，有書店店員透露，以上9本書籍大多已絕版，並沒有販賣多時。至於另一不願具名的書店負責人曾先生表示，陳雲的《香港城邦論》已超過一年沒有再版，「其他都唔知有冇貨」。不過他表示，現時相關書籍仍在覆檢階段，此刻亦不會考慮減少出售政治及社運類別的書籍，故同類書籍都會「賣住先」，如日後有書籍被列為禁書，「犯法的事一定唔做，禁書都一定唔賣」。

大律師陸偉雄表示，在《港區國安法》下，出售禁書均屬協助他人實施分裂國家及顛覆國家政權。不過他認為，目前相關圖書仍然屬於覆檢階段，執法部門不應過分嚴厲，「如執法人員見到禁書，並不需立即進行檢控，可先勸喻下架作處理」。陸又提醒，書店在出售敏感書籍時須十分小心，避免墮入法網。