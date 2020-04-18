新冠肺炎│疫市下制勝　獨立書店憑多元體驗吸「文青」客

疫情浪潮下，大眾書局在三月宣布，全港16間分店全部結業，超過40年歷史的書店倒閉，不少書迷大嘆可惜。大型連鎖店書局都寫下終章，獨立書店在香港如何立足？隱藏於錦田菜田中的比比書屋，以聚集書友、分享生活為主題，建立成一間有個性、有人情味的小書屋。老闆Ringo坦言，大型書店結業有機會令整個出版界、書店界唇亡齒寒，而書屋單靠賣書亦不足以維持每月支出，他靠什麼繼續營運書屋？進入這個世外桃源，聽聽他們的故事。

疫情中的「世外桃源」

周五的上午，記者踏着田間的石屎路來到比比書屋，屋外圈養着數隻山羊，老闆娘Teresa從屋內步出，著我們脫鞋內進。「老闆喺出面維修緊，要等陣！」Teresa說着，一邊將剛泡好的茶遞給記者及攝影師。置身洋溢暖光的小書屋，讓人明白為何願意長途跋涉來到這裏。

有書友在茶座前一坐便是一整天，老闆娘亦樂於分享飲茶的心得。（楊榮飛攝）

比比書屋一般只開放周五和周六，Ringo和Teresa平日會安排其他事務，好讓退休日子過得充實。雖然書屋每周只開放兩天，但人流一直很穩定。直到三月，到訪的書友甚至比過去數個月多：「反而呢幾個禮拜，閒日多咗人嚟。」Teresa笑言本來很高興書友們在疫情下，仍然來支持他們，但現在卻又因疫情急轉直下擔心起來。

訪問途中，有兩位小朋友突然「闖入」，原來是比比書屋的鄰居，他們因為停課要留家，也常常來書屋「客串」一下，Teresa解釋，停課和彈性上班時間都令人流增加，「一般我們不招待小孩，怕破壞寧靜的讀書環境。」

主題型書屋 吸引「文青」屬始料不及

「我們是一間主題書屋，我們喜歡的主題就放進去。」Ringo說。不難發現，比比書屋的分類與一般書店不同，一般書店通常是「人文」、「科幻小說」、「金融」等等，這裏看到的卻是「當西方遇上東方」、「生命規劃」、「活得不耐煩」這種新鮮的分類。Ringo認為大型書店書類較單一，他們則會選擇與書屋格調相若的書籍，關於心靈、生活的類別，亦有「24節氣好日子」這類農作相關的工具書。

你又能在特別的分類中找到屬於自己的讀本嗎？（楊榮飛攝）

到來的書友，多是書屋長期捧場客，客源不乏「文青」，Teresa回想書屋開業之初，本以同齡退休人士為目標客群，怎料吸引了一眾「文青」捧場，現時最主要客群是20多至40歲的在職人士，因為工作忙碌，喜歡在假日到訪「世外桃源」，離開一下日常急促節奏：「覺得（書屋）係佢哋嘅夢想，嚟到都話『你就好啦，我都想咁樣』。」Teresa認為客群變得明確，反而更容易經營，來過的年輕人也會向朋友推介。但雖如此，書屋賣書的收入，僅佔書屋整體收入三至四成。

書屋外亦有茶座，老闆娘稱有年輕人喜歡拿一本書，在室外呆上一天。（楊榮飛攝）

賣書僅佔收入3至4成 多元體驗制勝

兩位書屋掌櫃直言，每月收入足夠達到收支平衡，不過當中賣書的收入只佔三至四成，其餘收入來自出售茶具、文具等雜貨，舉辦不同工作坊、出租活動場地給學校、教會等等，有時學校活動亦會帶動賣書進帳。Ringo認為單是賣書也許不能滿足人們逛書店的期望，Teresa也認同，指現時逛書店對人而言，是一種格調，因此書屋亦在賣書以外，建立一個分享閱讀、分享生活的平台，好讓書友的享受和書屋的收入，都不止於「書」，亦離不開「書」。

正如甫進書屋時，Teresa便泡了一壺茶與記者分享，她每次都會這麼招待每位書友，小吃和茶都是免費的，若果對茶葉、茶具有興趣，亦可即場購買。不過他們則建議小書店也可以提供收費小吃，增加收入。Ringo亦建議獨立書店可以加入一些貼題、與書屋氛圍較近的產品，令書店多一點色彩。

老闆娘戲言自己不太懂品茶，但相信自己喜歡的，也會合書友們的心意。（楊榮飛攝）

書屋的特色活動都圍繞分享、生活，例如「以書換菜」、「共食」等等，舉辦的工作坊亦與書屋主題一脈相承，包括靜觀、讀書分享會、音樂會，甚至紮染、農作等等。透過各類特色活動，書友對書屋有歸屬感，Ringo感恩經營的回報不止金錢，更是與書友的連繫，和翻風落雨時收到的關心。

獨立書店更易生存 冀傳承書店文化

獨立書店「奇」在各有特色，Ringo亦有感靈活的小型書店比起連鎖書店更易生存。大型書店人手多、租金貴，單是這兩項可能已佔成本八成，而且囤積書本多，資金不太流動，Teresa嘆書店經營艱難，打書釘的地方愈來愈少。Ringo亦擔心大型書店結業令出版界、書店界面臨唇亡齒寒的局面。「（書店業）係一條鏈，有寫書嘅人、編書嘅、印刷嘅，呢幾十年其實都冧咗好多，文字工作唔易做。」他擔心知識層面隨書店的減少愈趨薄弱。

老闆和老闆娘本是愛書之人，書屋的書幾乎所有都由兩位親自挑選。（楊榮飛攝）

「啲人好似愈嚟愈叻，咩都識，查Google咩都搵到，但係佢有冇好用心去鑽研，以至可以同人分享、教人」比比書屋著重書友之間的互動，希望人讀書後可以應用，正如書屋「晴耕雨讀」的宗旨，將閱讀融入生活。本身為愛書之人的兩位掌櫃，希望「書店」這種文化傳承不會消失，亦期望更多人願意加入這個行列。

記者於3月27日到訪比比書屋，書屋一度因應疫情暫停開放，近日重開。