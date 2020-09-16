中年婦不岔打麻雀輸錢　指示兒子與朋友劫雀友　被判囚3年半

中年婦不服打麻將輸錢，前年12月指使16歲兒子及其6名年僅15至21歲的朋友，搶劫雀友現金逾8000元。中年婦與兩人早前承認搶劫、企圖搶劫等罪，案中的15歲少年轉為污點證人指證其餘3人，3人早前受審後亦被裁決搶劫罪成。暫委法官溫紹明今（16日）指中年婦策劃案件，亦是案中最年長的被告，她指使未成年者犯案，需負最大刑責，遂判處監禁3年6個月。另外三名被告被判入勞改中心，而轉為污點證人的被告則被判感化令2年。

女被告周愛秀（48歲，地盤工人）、女被告姓鄒16歲兒子、15歲男被告、16歲姓林男子、17歲姓謝男子、潘有志（18歲）、陳國輝（18歲）、張子軒（21歲）。陳國輝現因另一案正在服戒毒令，法官早前決定再索取報告量刑，押後至下周五判刑。

女被告年紀最長亦是主謀

溫官以3年6個月監禁作為女被告的量刑起點。指首被告為案中主謀及最年長的被告，並指使未成年者犯案，就兩罪各加刑6個月。首被告在開審前認罪，獲減4分1刑罰，部份刑期同期執行，最終須入獄3年6個月。

3被告未見悔意判勞教中心

至於女被告姓鄒16歲兒子、16歲姓林男子及17歲姓謝男子，溫官透露感化官指3人欠缺悔意，又與三合會有聯繫，認為不宜判處感化令或社會服務令。3人亦是經審訊後被定罪，仍無展示真誠悔意，家人也未能好好監管他們，故判他們入勞教中心，希望有助他們重整價值觀、尊重法律、改過自新。

15歲認罪被告判感化

溫官續道，15歲男被告除了認罪外，轉為控方證人成功頂證其他被告，其報告亦正面；他早前自願入院戒毒，反映改正的決心。法庭判他感化令24個月，須接受住院式訓練、遵守宵禁及遠離危險藥物。

案件編號：DCCC512/2019