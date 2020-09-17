「快必」譚得志被控發表煽動文字罪　今向高等法院申請保釋被拒

人民力量副主席「快必」譚得志涉於本年3月及7月擺街站時，呼叫「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字等罪。此外，他亦涉本年初參與大埔區中學集會期間，煽動在場中學生參與將舉行的集結，亦因此被控。譚在兩案都不獲擔保，今(17日)向高等法院申請保釋，但遭法官潘敏琦拒絕。

被告譚得志（48歲），報稱電台主持。就擺街站一案，他被控5項發表煽動文字罪，以及1項在公眾地方擾亂秩序行為罪。

被告譚得志今到高等法院申請保釋。(張浩維攝)

涉3月及7月多區發表煽動文字

控罪指，譚在本年3月及7月，於不同地點包括旺角西洋菜街與亞皆老街一帶、黃大仙地鐵站、觀塘地鐵站、藍田啟田商場及牛頭角下村商場外，發表煽動文字，即意圖引起憎恨或藐視香港政府，或激起對立離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛的文字，或慫使他人不守法。

他亦被控於本年3月15日，在牛頭角下邨商場外，在公眾地方作出擾亂秩序的行為。

另涉1月煽惑他人參與未經准許集結

就煽動他人參與未經批准集結的案件，譚被控煽動他人參與未經批准集結、發表煽動文字和在公眾地方作出擾亂秩序行為，合共3罪。控罪指，他於本年 1月17日於大埔海濱公園露天劇場，煽惑不知名人士參與未經批准遊行集結，及發表煽動文字。他另被控於本年1月19日在銅鑼灣祟光百貨外用咪高峰及帶領人群，用粗口大罵警員。

兩案同樣押後至11月17日，在粉嶺裁判法院再訊。

案件編號：HCCP 531、532/2020