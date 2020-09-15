天文台一度發出黃色暴雨警告信號　上水西貢每小時雨量逾70毫米

本港今日天氣不穩，天文台於中午12時10分發出黃色暴雨警告信號，代表本港多處每小時雨量逾30毫米。 【14:00】預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。 【14:00】發出新界北部水浸特別報告，尤其是新田及牛潭尾、上水一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。 【15:10】局部地區大雨報告：西貢區的雨勢特別大，在下午3時05分的過去一小時錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸。 【17:15】天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台於中午12時10分發出黃色暴雨警告信號。（資料圖片）

天文台表示，本港廣泛地區已錄得或預料每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。而一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，提醒市民須採取適當的預防措施，以及遠離河道。

渠務署呼籲，市民倘發現街道水浸，可盡快致電2300 1110，24小時渠務熱線向該署報告。勞工署亦提醒，僱主及承建商在暴雨天氣情況下，進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，以保障工作安全。



即使不受暴雨影響下進行電力工作，因空氣較為潮濕，仍須採取適當安全措施，包括確保電力系統中所有帶電部分已隔離電源；僱員須備有絕緣手套及絕緣膠蓆；並確保手電工具須為雙重絕緣或具有良好接地裝置等，以免發生觸電意外。