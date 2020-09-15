低壓區明入南海　天文台料周四、五離岸及高地風力達三號風球

本港近日天氣不穩，天文台今日（15日）亦一度發出黃色暴雨警告信號。天文台指，現時位於菲律賓中部的低壓區明日（16日）會進入南海，並在隨後一兩日逐漸發展，移向海南島至越南中部一帶。 此外，一股東北季候風將在本周後期影響華南。受低壓區及東北季候風影響，接近周末華南沿岸風勢較大，有大驟雨及狂風雷暴，預料驟雨會持續至下周初。根據天文台九天天氣預測，周四（17日）及周五（18日）離岸及高地間中風力達6級，即可達三號風球風力。

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。現時位於菲律賓中部的低壓區明日會進入南海，並在隨後一兩日逐漸發展。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區移向越南及北部灣一帶，周四至周五最接近本港。而其海平面中心氣壓最低為989 hPa，屬強烈熱帶風暴程度。

至於美國全球預報系統（GFS）的預測亦相若，但預料該低壓區於周五晚便於越南峴港一帶登陸，較ECMWF預測早。而料低壓區中心氣壓最低為994 hPa，屬熱帶風暴程度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

在本港，天文台指與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，故今日下午大致多雲，有大驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨減少；吹和緩偏東風。展望未來一兩日部分時間有陽光，接近周末驟雨增多。

根據天文台九天天氣預測，料周四短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫則介乎27至32度。周五天氣轉差，天文台料會多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大。而兩日的離岸及高地風力間中6級，根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達三號風球風力。

天文台預料驟雨會持續至下周初。（天文台網頁截圖）

狂風雷暴天氣料維持至下周一（21日），下周二（22日）是廿四節氣中的「秋分」，代表秋季的中間點，晝夜時間長短再次相等，氣溫隨著秋雨而進一步下降。天文台料下周二可短暫重見陽光，但亦有幾陣驟雨，市民外出緊記帶雨具。