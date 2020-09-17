新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者　昨晚確診

恒生銀行昨晚（16日）表示，得悉土瓜灣分行一名員工初步確診新型冠狀病毒肺炎。恒生指該員工昨日上班途中，接獲衞生防護中心通知被列作密切接觸者需檢測，該員工離開分行，至昨晚初步確診。 恒生土瓜灣分行今日（17日）起需關閉14日，分行員工需接受深喉唾液測試並自我隔離14日。

恒生銀行土瓜灣分行一員工初步確診新型肺炎，分行9月17日起暫停服務14日。（資料圖片）

恒生銀行公布，昨晚接獲土瓜灣分行一名員工通知，初步確診感染新冠病毒，正在等候進一步檢測。為審慎起見，土瓜灣分行由今日（17日）起需暫停服務14天。恒生稱已根據衛生當局的指引，安排在該分行進行深層清潔及消毒。

列密切接觸者需接受檢測

恒生表示，初步確診的員工於昨日上班前探測體溫正常，工作期間一直全程佩戴口罩。至中午時候，她收到衞生防護中心通知，被列為確診者的密切接觸者，需要接受檢測，她隨即離開分行。

銀行將為該員工提供適切的支援及協助，亦已安排土瓜灣分行其他員工接受深喉唾液測試，並會留在家中自我隔離14天。

銀行確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間佩戴口罩。 恒生稱，已有一系列防疫措施， 包括加強分行的深層清潔消毒、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工於工作期間必須戴口罩，並提醒他們要經常清潔及消毒雙手，亦有為進入分行的客戶量度體溫及提示客戶戴上口罩。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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