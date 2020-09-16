新冠肺炎．9.16｜AEON九龍灣店及恒生銀行土瓜灣分行員工初步確診

本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情有緩和，截至今日（16日）凌晨，單日新增9宗確診，其中4宗輸入、5宗本地，全部可追源頭，累計增至4,985宗，衞生署不設疫情記者會。 新增確診個案中，有一人是屯門都城餐廳染疫食客的10歲女兒，她是小學生，在檢疫中心發病。 教育局早前宣布各校可以因應校情，今日（16日）起讓不多於全校六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動，不少學校安排新生（K1、小一或中一）回校。

新冠肺炎｜恒生土瓜灣員工上班途中收來電列密切接觸者 昨晚確診

【23:58】恒生銀行公布，今日晚上接獲土瓜灣分行一名員工通知初步確診感染2019冠狀病毒病，正在等候進一步檢測。為審慎起見，該分行由明天起 ( 17日 ) 暫時停止服務14天，銀行已根據衛生當局的指引，安排在該分行進行深層清潔及消毒，會為該員工提供適切的支援及協助。

恒生表示，初步確診的員工今天上班前探測體溫正常，工作期間一直全程佩戴口罩。中午時候，她收到衞生防護中心通知，其被列為密切接觸者，並需要接受檢測，她隨即離開分行。此外，銀行已安排土瓜灣分行其他員工，接受深喉唾液測試，並會 留在家中自我隔離14 天。恒生表示，確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

AEON永旺 (香港）九龍灣MegaBox店一樓內衣部員工初步確診感染2019冠狀病毒。（網上圖片）

新冠肺炎｜AEON MegaBox分店內衣部員工初確診 未知是否已找源頭

【23:16】AEON永旺 (香港）在Facebook專頁公布，獲悉一名九龍灣MegaBox店一樓內衣部員工初步確診感染2019冠狀病毒，店方已暫停營業，並於今天及明天進行徹底清潔及消毒，周五（18日）才恢復營業。九龍灣店位於企業廣場5期MegaBox一樓。

公司表示，所有與確診者有密切接觸的員工須在家隔離14天， 並安排進行病毒檢測。 期間會密切跟進有關員工的健康狀況，亦會與衛生防護中心緊密聯繫以跟進有關事件。

確診大廈食肆｜有患者曾到時代廣場海港城 另一曾到深水埗四商場

【23:15】本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生署今日（16日）昨全日錄得9宗確診個案，其中5宗為本地感染，累計增至4,985宗，當中一名確診者（編號4977）屬大圍交通城群組，他於潛伏期曾到銅鑼灣時代廣場、屯門鴻昌工業中心及尖沙咀海港城。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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防疫抗疫基金｜大型旅行社可取大額資助 邱騰華：社會共識度難關

【18:21】新冠肺炎疫情持續多月，各行各業均大受影響，政府昨日（15日）推出第三輪防疫抗疫基金，涉及約240億元，其中對旅行社的資助較以往更多，持牌旅行代理商可按職員數目獲發津貼，意味大型旅行社可獲比前兩輪更多資助。商務及經濟發展局局長邱騰華被問到是否有不公平時表示，旅遊業是受疫情最深、最廣及最艱難的行業，社會亦有共識向業界提供更多幫助，強調資助是因應業界需要制定，希望能夠為他們共渡難關。

復課丨中一生回校迎新 校長：增添生氣感喜悅 重點在社交適應

【18:18】全港中小學及幼稚園將於9月23日起分階段恢復面授課堂，同時可於今日起安排不多於全校六分之一的學生回校進行學習活動。位於樂富的潔心林炳炎中學今日則率先安排中一新生回校參加迎新活動，亦是她們升讀中學後首次踏足課室。

校長劉瑤紅表示，今年的中一新生在過去半年期間，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，長時間未能回校上學，先安排她們回校是希望能讓其熟悉新校園環境，亦能讓校方在社交適應、相處技巧及精神健康等方面，盡早為她們提供協助。她同時笑言，新生回校為校園增添生氣，「見到佢哋健康快樂，特別開心。」

新冠肺炎｜69歲男違檢疫令被判入獄6天 累計44人被定罪

【16:09】衞生署指出，一名69歲男子涉違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日被判處即時監禁6日。該署發言人表示，截至今日，共有44人因違反檢疫令被法庭定罪，判監最多3個月或罰款15,000元不等。

新冠肺炎｜泳池、收費運動場周五重開 沙灘、戶外足球場等繼關閉

【15:42】康樂及文化事務署宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，部份康樂場地和博物館將分階段於本周五（18日）起陸續重新開放。

康樂設施方面，隊際運動的收費場地包括足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場，室內設施包括籃球場、排球場、投球場、手球場等，將於本周五重新開放。

部份康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、免費戶外隊際球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場、板球場，以及燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。

各區游泳池亦會在周五重新開放，正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池除外。

▼小一學生返校適應校園生活▼

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全民檢測｜醫管局普通科診所擴大派檢測樣本包 周五起增至31間

【15:30】醫管局普通科門診診所會在指定時段內派發樣本收集包，並收集深喉唾液樣本，讓市民進行新冠肺炎病毒檢測。醫管局表示，由周五（18日）起，派發樣本收集包的診所將會由目前的22間，增加至31間。

醫管局又指，由7月27日起，普通科門診診所共派發約5萬份樣本包，進行檢測的樣本超過3.2萬個，其中64個樣本呈陽性反應。

復課｜K1學童回校上適應班 疫情下禁家長入校、放滑梯分散注意

【14:30】全港中小學及幼稚園今日（16日）起可按校情率先安排不多於六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動。太陽島英文幼稚園（元朗分校）安排了K1新生率先回校，為控制人流，K1學童會按班別分批回校，每次只上1小時的適應課。然而疫情下，家長不能如以往般，陪伴子女入課室，學校安排了老師在校門迎接學生，以貼紙、玩滑梯，分散學童的注意力。

新冠肺炎｜增9宗個案卻無記者會 居兆禧苑女童與兩家人都確診

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（16日）零時零分，新增9宗確診，至今本港個案累計4,985宗。

新增個案中，4宗為輸入個案，患者分別由法國、美國、印度、菲律賓返港；另外5宗為本地個案，全部可追蹤源頭，其中1宗為大圍交通城群組，另外4宗由檢疫中心送院，包括屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生，其家人早前確診。

由於無源頭不明個案，衞生署不設疫情記者會，是一連兩日不設記者會，亦是一連兩日單位數字確診。早前消息指11宗確診，據了解為截數時間不同.

新冠肺炎｜康文署體育館周四重開 徐英偉到場視察

【13:15】康文署將分階段重開體育場地，室內的康樂設施將於明日起（17日）重開。民政事務局局長徐英偉今日（16日）到訪康文署轄下的黃泥涌體育館，視察場館準備重開的情況。局方指，康文署將在各重開的康樂設施採取特別措施，包括限制球場、球道逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。

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【12:30】新冠肺炎第三波疫情回落，教育局早前宣布，學校今日（16日）起可安排不多於六分一學生回校，參與半日的學習活動。位於大圍的東莞工商總會張煌偉小學今日起，分批安排小一學生率先返校參與新生適應班，學習課室常規、參觀學校，以幫助學生復課後投入校園生活。

復課｜學校安排小一生返校園適應 學生感興奮：可識新朋友

元朗商會中學今日起安排全級中六學生回校上課半天，追趕課程進度以及重新適應面授課堂。闊別校園半年，今日終再重遇老師及同學，有學生直言已半年無穿校服回校，對於能復課感到開心，校園的學習氛圍較好，大家能互動交流。校長丘志良對於學生能健健康康地回校感到釋懷，「以前學生可能習以為常，但無得返學大半年，依家佢哋應該會更珍惜。」

復課丨闊別半年返校元朗商中中六生感開心 校長：更珍惜校園時光

▼復課指引▼

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屯門五邑鄒振猷學生染疫定為「危機事件」 校長：忐忑迎開學

新冠肺炎｜屯門五邑鄒振猷學校10歲童確診 曾回校學生需自我隔離

【11:30】屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生昨日（15日）確診。校方今日（16日）發新聞稿表示，經衞生防護中心判斷，該學生於9月12日受感染，而涉事學童最後回校日期為9月11日，並非傳染期內，故曾回校及與其接觸過的學生及教職員毋須檢測，並獲界定為非密切接觸者故無須自我隔離。學校會於9月23日如期安排一、五、六年級復課。

【11:00】消息指，本港今日新增大概11宗新冠肺炎確診個案。

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全民檢測｜內地核酸檢測支援隊今陸續離港 陳肇始、胡定旭等歡送

【10:40】普及社區檢測計劃已經結束，內地核酸檢測支援隊今日離港。食物及衛生局局長陳肇始、華昇診斷中心董事長兼醫管局前主席胡定旭等，早上到支援隊入住的九龍維景酒店相送，另有不同團體到場，部份人手持國旗及區旗，送支援隊伍離開。

新冠肺炎｜周五重開處所 梁子超：只有一日本地零感染 風險仍在

【09:00】呼吸系統科專科醫生梁子超今日指，若要暫停第三波疫情，最低限度要持續本地傳播「歸零」超過兩周，現時只是零本地確診的第一天，仍然言之尚早，並存在反彈風險。他又指，放寬措施存在風險，呼籲市民未來兩周要適可宜止外出，避免前往太多人聚集的地方，

昨日總覽：新冠肺炎・9.15｜第三波首見零本地感染 海洋公園卡拉OK周五重開

全民檢測｜揪出32人確診 分析：63%源頭不明 41%屬隱形病人

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限聚令・圖輯｜重開泳池、酒吧 健身放寬口罩令 多圖看詳細措施

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