保就業第二期｜2萬僱主申請已獲批　23%首期違規需扣補貼繳罰款

政府早前推出「保就業」計劃第二期，共接獲18.5萬份申請。政府發言人今日（17日）表示，已於昨日（16日）通知首批 2萬名成功申請第二期工資補貼的僱主，幾乎所有亦於第一期獲批補貼，惟當中有23%僱主違規，包括未有將補貼全數用於支付僱員工資，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，或要求有關僱主繳付罰款，有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。

首批成申請第二期工資補貼的僱主，涉及工資補貼72億元，承諾受薪僱員人數近29萬。發言人表示：「如申請人對結果沒異議，請在通知發出起計兩天內透過查詢網頁確認接受申請結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。」



另外，首批獲得補貼的僱主，幾乎所有亦於第一期獲批補貼，當中77%並無違反「保就業」計劃第一期的兩項承諾，故無須向政府繳交罰款或收回補貼。不過，有合共23%於6月或7月，未有把補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於今年3月的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼，或要求有關僱主繳付罰款，而有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。政府表示，在需扣除補貼的首批僱主中，97%僱主被扣除的補貼金額佔他們於6月或7月所得的補貼金額少於5%。

政府發言人今日（17日）表示，已於昨日（16日）通知首批 2萬名成功申請第二期工資補貼的僱主。（資料圖片）

發言人提醒，若僱主對申請結果有任何疑問，須在通知發出起計7天內，透過上述查詢網頁提出要求檢視申請結果。一經提出檢視申請結果要求，工資補貼將會暫緩發出，直至完成檢視為止。若申請人未有按時提出檢視申請結果的要求，該申請結果將成為最終結果，秘書處將不會接受任何逾期提出檢視申請結果的要求。



另外，就第一期補貼期最後一個月，即今年8月的強制性供款而言，按積金局要求，僱主須於9月10日或之前為僱員供款。不過，考慮到新冠肺炎疫情影響，政府將接受強積金受託人，以僱主於9月30日或之前已繳清的8月強積金供款或所提交的相關資料，作為強積金紀錄證明書紀錄，以核對有否裁員。

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由於強積金受託人需時處理相關資料，僱主須與其強積金受託人聯絡，確保其強積金受託人能於9月30日或之前，完成處理該僱主的強積金供款及其他相關資料，使該等資料能反映在8月證明書上。如僱主未有及時向強積金受託人作強制性供款或提交相關資料，有關僱員將不會被納入8月的證明書所顯示的受薪僱員總數及「有關入息」／有關工資。若證明書顯示僱主在補貼期間任何一個月的「有關入息」／有關工資少於當月的補貼金額，或有支薪的僱員總數少於「承諾受薪僱員人數」，有關僱主將須向政府退回未有用於支付工資的補貼額或繳付罰款。



至於就第二期補貼期，即9至11月的強制性供款，按積金局要求，僱主須分別於10月12日、11月10日及12月10日或之前為僱員供款。