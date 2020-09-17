明愛向晴軒遺失理大求助者資料　校方：USB內有未加密同學資料

去年6月起香港爆發反修例示威，其中11月中發生了「理大事件」，警方包圍理大10多天，並與示威者發生連場衝突。油尖旺區議會李傲然指，昨晚（16日）收到市民求助稱，曾接受明愛向晴軒熱線的情緒支援，惟近日收到通知指，儲存求助者個人資料的USB手指已遺失。李傲然表示，個人資料包括求助人全名、身份證號碼及對話內容等，憂慮資料的去向，後果或不堪設想，批評「人哋信先話畀你聽」。《香港01》正就此向明愛向晴軒查詢。 理大回覆表示，收到明愛向晴軒通知遺失存有理大學生個人資料的USB手指，據了解裝置內幾乎全部資料檔案均已加密，但當中有數個檔案未經加密，涉及數名同學的資料。理大表示，會再次敦促明愛嚴格遵守招標書上列明對保障個人資料的要求，並會對受影響的同學，提供適切的協助和支援。

明愛向晴軒早前為理大安排接聽情緒支援熱線，李傲然表示，昨晚分別收到2人求助，涉及3個個案指，收到向晴軒通知，稱存有求助者資料的USB手指已遺失，當中涉及對話內容、全名發身份證號碼。李表示，其中一位求助人就此哭訴，擔心資料或被不法使用，並提到友人亦收到同樣通知。

李傲然表示，有理大職員確認事件，他亦已就事件向明愛向晴軒查詢，但未獲回覆。他批評，現時市民着重個人私隱，輔導期間的對話內容，除了透露求助人的情緒，亦涉及個人背景，憂慮相關資料若去向不明，後果或不堪設想，「非常大鑊，人哋信先話畀你聽！」

理大回覆表示，已收到明愛向晴軒通知指，遺失存有理大學生個人資料的USB手指，據了解裝置內幾乎全部資料檔案均已加密，惟其中有數個檔案未經加密，涉及數名同學的資料。理大表示，已要求明愛立即向個人資料私隱專員呈報個案，及從速通知相關的學生，並就事件及相關的檢討和改善方案，向大學提交詳細報告。

理大續稱，會再次敦促明愛嚴格遵守招標書上列明對保障個人資料的要求，校方亦會對受影響的同學，提供適切的協助和支援。

私隱公署亦已收到涉事機構相關的資料外洩事故通報。私隱公署關注事件，並已按既定程序就事件展開循規審查，現階段未能透露詳細資料。